Intel ukázal své Core 14. generace: čtyři čipy v jednom pouzdře

Procesory Meteor Lake totiž budou představovat v podání Intelu vůbec první běžně nasazené vícečipové modely tvořící páteř nabídky této firmy. Intel totiž už dříve nabízel vícečipové procesory x86 pro PC, ale to byly pouze úzce zaměřené produkty jako Kaby Lake-G či Lakefield. Zato Meteor Lake budou prostě příští Core 14. generace a tvořeny budou (až) čtyřmi čipy, respektive dlaždicemi: CPU, GFX, SOC a IO.

Otázka je, v čem se bude lišit SOC Tile od IO Tile, čili co bude každá z nich obsahovat, a jak si tedy rozdělí případnou další cache, rozhraní pamětí DDR5, PCIe či případně další. Významnější ale zcela jistě bude SOC Tile, která je i mnohem větší než IO Tile. To by tak mohlo obsahovat skutečně podružné záležitosti, které na sebe obvykle bere čipová sada (starší verze PCIe, rozhraní USB, SATA, apod.).

Intel už mimochodem ohlásil, že první vzorky Meteor Lake byly zprovozněny . Nyní už je také na akci Vision 2022 ukázal, a to ve dvou různě velkých mobilních pouzdrech.

Vidíme tu tak celkem čtyři čipy vedle sebe, jež mají být propojeny pomocí můstků EMIB. Vyráběny budou zřejmě alespoň třemi různými procesy Intelu a TSMC. Konkrétně by to měl být CPU Tile (Intel 4 - bývalý 7nm proces), GFX Tile (TSMC N3), SOC Tile (TSMC N4/N5) a čím bude tvořen IO Tile, to se teprve ukáže, respektive na to už nejsme ani moc zvědaví.

Zajímavě ale vypadá srovnání velikosti CPU a GFX dlaždic, neboť do procesorové by se ta grafická schovala přinejmenším čtyřikrát, což nepůsobí dojmem silné grafiky. Jenomže tu jde právě i o to, zda GFX dlaždice nakonec nebude obsahovat třeba jen grafická jádra (až 192 EU) a potřebnou cache, zatímco multimediální engine, grafické výstupy a jiné bude odloženo na vedlejší SOC dlaždici. Intel ostatně bude mít motivaci vyrábět na pokročilém 3nm procesu firmy TSMC pouze to nejdůležitější, aby mohl díky malým čipům zvednout celkovou efektivitu produkce.

Intel ovšem také evidentně ukázal mobilní verze Meteor Lake a i když potvrdil, že přijdou i verze s TDP 125 W, čili desktopové, ty mohou vypadat už výrazně odlišně. V jejich případě totiž nebude tak důležitá výkonná grafika, a tak je otázka, zda ta bude mít vůbec na desktopových Meteor Lake samostatný čip. S nástupem vícečipových řešení lze očekávat v podstatě cokoliv.