Intel oficiálně uvedl nové označování procesorů Core a Core Ultra bez "i"

nám chce zjednodušit číslování procesorů, a tak zavádí nové schéma pro jejich označování. O tom se mluví už od května . Otázkou je, zda bude opravdu jednodušší, nebo naopak vnese do všeho ještě větší zmatek. Podle Intelu budou procesorypřelomovým bodem, a proto si zaslouží také nové názvy. Mají být prvními procesory vyráběnými procesem Intel 4, jako první budou mít 3D pouzdření Foveros, mají zlepšit efektivitu a grafický výkon (to se ale obecně týká každé generace, takže nic tak moc nového pod sluncem) a také půjde o první procesory, které získají engine pro AI. Ten se zde nazývá Intel AI Boost.

V zásadě se stane to, že zmizí "i" z názvu procesorů, a tak tu budeme mít místo Core i3 jen Core 3, Core i5 nahradí Core 5 a podobně. Tady je to ještě jednoduché. První problém je v "pokročilých" procesorech Ultra. Core 3 bude jen jako základní model, naopak Core Ultra 9 jen ve verzi Ultra. Střední řady mohou být jak Core 5 a Core 7, tak i v pokročilých verzích Core Ultra 5 a Core Ultra 7. A tady je otazníkem, v čem se to bude lišit? Core 5 a 7 patrně budou stejně jako dnes mířit do rozličných části mainstreamu, ale co Ultra verze? V čem bude třeba Core Ultra 5 (vyšší model nižší řady) lepší než základní Core 7 (nižší model vyšší řady)?

Dalším otazníkem je číslo generace. To by mělo být nadále ukryto v číselném označení, nicméně zde už Intel nebyl konkrétní a nevíme, jak vlastně bude vypadat (v prezentaci akorát zmínil jeden obecného příkladu označení ##xxxH). Hovoří se o tom, že dojde k restartu počítadla a 14. generace se stane novou 1. generací. A do toho se nám vkrádá třetí otazník. Uniklé informace z předchozích týdnů mluví o tom, že Intel může používat stejná číselná označení pro různé procesory. Byly totiž např. zmíněny dva mobilní procesory 1003H. Jeden jako Core Ultra 5 1003H s 18 jádry a druhý jako Core Ultra 7 1003H s 22 jádry. Budou-li mít v novém názvosloví opravdu dva různé procesory stejné číselné označení, moc velká simplifikace to asi nebude, spíše naopak.