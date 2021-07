Intel pokračuje s najímáním veteránů, za měsíc jich přišlo už šest

Jako nejčerstvější úlovek přichází do Intelu Shlomit Weiss, která se dá opravdu považovat za skutečnou veteránku průmyslu a Intelu samotného, neboť v něm dříve pracovala dlouhých 28 let a vedla i týmy, které přišly s procesory Sandy Bridge a Skylake. Pracovala tak i na architektuře pro 6. generaci Core, která zásadním způsobem ovlivňuje nabídku Intelu do dnešních dní.

Shlomit Weiss bude pracovat na pozicích Senior VP a Co-General Manager v divizi Design Engineering Group (DEG), kterou opustil Uri Frank na cestě do firmy Google. Kam ale Weiss po svém 28letém působení v Intelu sama zmizela? Odešla v roce 2017 do firmy Mellanox, takže poté v podstatě skončila v NVIDII, ale nyní se vrací a má vést vývoj všech procesorů pro spotřebitelské počítače, zatímco její kolega Sunil Shenoy se ve stejném izraelském vývojovém středisku zaměří na serverové čipy.

Gelsinger či jeho spolupracovníci tak v poslední době zvýšili své tempo při lákání nových či staro-nových zkušených zaměstnanců. Jen v průběhu června Intel zlákal pět dalších veteránů a mezi nimi byl jako první Hong Hao (13 let v Samsungu), dále přišli Stuart Pann a Bob Brendan (dříve 33 a 22 let v Intelu), které doplnil Nick McKeown (27 let na Stanfordu) a poté i Greg Lavender (35 let v Sunu/Citi/VMWare).



O některých těchto zkušených pracovnících jsme psali už dříve v souvislosti s reorganizací uspořádání firmy , během níž byl povýšen i Raja Koduri. Uvidíme, k čemu tyto personální změny povedou, ale to se může plně projevit spíše až za několik let.

Ceny souvisejících / podobných produktů: