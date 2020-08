Intel Ponte Vecchio: 16x Xe-HPC vedle sebe pro úsvit éry exascale

Intel Ponte Vecchio dle všeho nebudou jako EXASCALE GPU žádní drobečci. Intel o nich zatím neprozradil mnoho, ale z následujícího snímku to vypadá na 16 GPU, která budou zcela jistě vícečipová a tvořená různými procesy v továrnách Intelu a TSMC.

Tento veskrze podivný obrázek bude mnohem jasnější, když se podíváme na vysvětlení toho, co jednotlivé části znamenají. Ač se to nezdá, díváme se v podstatě na jedno velice velké a komplexní GPU složené ze 16 čipů Xe-HPC ve dvou segmentech. Využije se zde technologie EMIB i Foveros pro propojení jednotlivých částí, kam budou patřit také samostatné I/O čipy a paměti HBM. Naživo to tak bude naprosté monstrum.

Po výkonu dle Intelu žadoní především oblast výzkumu v rámci různých disciplín a pak jde také o výkon nutný pro rozšiřující se ekosystém inteligentních propojených zařízení, což mohou být jednak prostě mobilní zařízení, nositelná elektronika nebo obecně IoT.

Intel sám ostatně předpovídá, že v polovině 20. let bude na světě existovat 100 miliard zařízení, která budou potřebovat vzdálený výkon, a to především v rámci AI, jejího trénování i provozu. Jde tak o vizi jdoucí za technologii sítí, mobilních zařízení i cloudu, jde o vizi toho, kam se bude obecně ubírat celý trh Intelu. Mluví tak o éře inteligentní a propojené elektroniky.

Dále se Intel věnuje čtyřem typům výpočetních zařízení: skalárnímu, vektorovému, maticovému a prostorovému, a to s tím, že všechny chce pokrýt pomocí vlastních produktů, respektive už je nyní v podstatě pokrývá. Skalární představuje klasické procesory pracující s maximálně několika desítky jádry zpracovávajících různé obecné úlohy. Vektorové představují GPU, čili vysoce paralelizované zpracování úloh, zatímco maticové je zase o tensorových jádrech či obecně o AI. A konečně prostorové je o FPGA, čili čipech s nestandardními enginy optimalizovanými pro různé úlohy.

Zleva doprava tak jde i o stále vyšší specializaci. CPU zvládnou v podstatě všechny úlohy, které máme připraveny pro GPU, AI čipy i FPGA a AI je zase podskupina úloh určených pro GPU. Společně se specializací jde ale nahoru i efektivita a výkon, ale na druhou stranu obecně rostou i nároky na um lidí, kteří mají s takovými systémy pracovat. Proto Intel připravuje nové oneAPI, jež bude zahrnovat všechny čtyři typy výpočetních zařízení. O něm ještě uslyšíme.



Architektura Xe tak bude spadat do vektorové oblasti, která Intelu dosud unikala, neboť ten nikdy nevyráběl GPU, jež by se dala považovat za konkurenceschopná s produkcí úspěšných výrobců. Snad jen i740 se k tomu ve své době dokázal přiblížit, ale to byla jen malinká hvězdička, která ihned zhasla. Xe tak představuje 12. generaci iGPU firmy Intel, i když jako Gen12 už ji označovat nebudeme. Xe je už téměř přítomnost i budoucnost GPU Intelu.

A tato budoucnost má ovlivnit zvláště výkon serverů, přičemž Raja Koduri na závěr své prezentace ukázal snímek s jedním podstatným údajem. Intel totiž chce zařídit, aby výkon jednoho serverového uzlu díky oneAPI a Xe-HPC vzrostl v roce 2021 na více než pětisetnásobek toho, co servery nabízely v roce 2019.



Čili to znamená naprosto bezprecedentní "hustotu výkonu" danou logicky právě tím, kolik Xe-HPC bude Intel schopen přímo vedle sebe naskládat do jednoho systému. Ale zda jich bude opravu až 16 vedle sebe, to ještě uvidíme, neboť právě Aurora , první superpočítač Intelu éry exascale, jich má využít vedle dvou Xeonů "pouze" šest. Ale uvidíme, to bude záviset i na schopnostech sběrnice Xe Link.

