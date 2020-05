Superpočítač Aurora s Intel Ponte Vecchio v detailech

Intel pro Ponte Vecchio plánuje využít krom 7nm technologie také Foveros a EMIB, čili nepůjde o jednočipová řešení, a to už jen díky tomu, že pomocí EMIB budou připojeny paměťové čipy typu HBM. Ovšem i samotné GPU bude MCM, čili tvořené několika čipy a samostatná by nakonec mohla být i ohlášená Rambo Cache, která by právě mohla využít Foveros. Cílem je, aby jeden takový MCM nabídl i tisícovky jednotek EU, což by byl slušný pokrok vzhledem k tomu, že doposud jsme od Intelu viděli přinejlepším GPU vybavené 96 EU a 768 jádry.

Konkrétněji pak můžeme uvažovat o "čtyřdlaždicovém" GPU, které tak budou v rámci hlavního čipu tvořit čtyři jednotky po 512 EU. Pokud zůstane počet osm jader na jedno EU, pak bychom tu měli díky 2048 EU celkem 16384 jader v jednom Ponte Vecchio a s rozumným taktem mírně nad 1 GHz by to pak dělalo kolem 36 TFLOPS výkonu v FP32. To jsou ale zatím samozřejmě jen odhady.

A co očekávat od samotného 7nm procesu? To je těžké, protože Intel jej srovnává s 10nm procesem a ten se dosud neměl mnoho šancí předvést. Nicméně má jít hlavně o cca dvojnásobnou hustotu tranzistorů na stejné ploše, a to i díky využití EUV.