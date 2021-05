Intel Ponte Vecchio budou nasazeny v mnichovském superpočítačovém středisku

V Leibnizově superpočítačovém středisku pochopitelně nevyužijí pouze GPU Ponte Vecchio založené na Xe-HPC, ale také příslušné procesory Sapphire Rapids. Jedná se tak o rozšíření plánované na příští rok.

Intel Ponte Vecchio je skutečně pozoruhodné GPU. Přichází v podobě, v jaké tu dříve ještě nic nebylo a i když by se dalo říci, že vícečipové procesory či GPU, pokud vezmeme v potaz nasazení pamětí typu HBM, tu byly už dávno, pak v porovnání s Ponte Vecchio jde jen o nesmělé pokusy. Máme tu totiž celkem 47 kousků křemíku fungujících jako jeden celek s více než 100 miliardami tranzistorů.

Na takový počet křemíkových dlaždic ale v dnešní době 100 miliard tranzistorů není moc vysoké číslo, ostatně pouhé dva čipy NVIDIA A100 nabízí dohromady přes 108 miliard tranzistorů. Jde ale právě o nový přístup využívající čipy vyrobené v různých továrnách, a tedy i různými technologiemi. Díky EMIB a Foveros tak může z malých a levně vyrobených čipů vzniknout velice komplexní a výkonný celek a my budeme zvědaví především na to, jak se Intelu povede právě pouzdření GPU Ponte Vecchio z hlediska nasazení v hromadné výrobě. Právě proto ostatně Intel investuje 3,5 miliardy do svých zařízení v Novém Mexiku.