Intel Ponte Vecchio přijde ve formátu OAM a využije vodní chlazení

Ponte Vecchio jsou tedy serverový či spíše rovnou superpočítačový hardware, který má Intel posunout do éry exascale výkonů, čili takový systém musí dosáhnout alespoň 1018 operací v FP64 za sekundu.

Intel už ukázal prototyp GPU Ponte Vecchio , což je skutečně nebývalý mix celkem 47 dlaždic, jak firma nazývá jednotlivé čipy tvořící celé GPU. Na malém prostoru tu tak máme více než 100 miliard tranzistorů, čili v tomto ohledu to je přibližně jako dvě GPU NVIDIA A100 "Ampere" vedle sebe. Pak se skutečně nemůžeme divit, že Intel se rozhodl takovou koncentraci tranzistorů chladit pomocí vodního bloku, jak ukazuje následující obrázek, který přinesl Igor Wallossek

Výsledný modul tvořený dvěma rámečky, mezi nimiž je uzavřena deska se samotným GPU, má rozměry 165 x 102 mm. Z ještě menšího prostoru o velikosti cca 80 x 65 mm (přibližné rozměry heatspreaderu) přitom bude nutné odvést opravdu hodně tepla, a to dle informací od Wallosseka i přes 600 W, čili to by pomocí vzduchového chladiče opravdu rozumným způsobem nešlo, a tak se tu využije vodní blok, který dává možnost využívat i chlazení samotného média v oběhu.



Díváme se tu přitom na formát OAM (OCP Accelerator Module), což je otevřený standard určený zvláště pro akcelerátory, který můžeme vidět jako konkurenci pro PCIe karty. OAM by přitom mělo využít také AMD pro své chystané dvoučipové akcelerátory AMD Instinct MI200 s GPU Aldebaran

