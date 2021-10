Intel potvrzuje, Alchymisté nastoupí během zimy

Je jasné, že Xe-HPG zvaný Alchemist je materiál pro příští rok a alespoň nějaké podrobnosti o samotných produktech by měl přinést lednový CES 2022. Byla tu ale otázka, zda Intel nejdříve nevrhne na trh mobilní verze svých herních Xe, aby ty desktopové dorazily později a potažmo mnohem později.

Bylo by to i logické a svým způsobem vstřícné rozhodnutí vůči hráčům, neboť mobilní karty se většinou dostávají do jejich rukou společně s příslušnými notebooky, zatímco desktopové by se mohly stát snadnější obětí scalperů a také o ně mají vyšší zájem těžaři ( hashrate omezen nebude ). Na druhou stranu by se zájemci o desktopové grafiky z řad hráčů neměli přehlížet, neboť DIY segment herních PC už dostal dost na frak a nyní se oči obrací právě k Intelu, zda ten s neutěšenou situací něco neudělá.