Na Mindfactory se prodalo už na 120 nových Core i7-11700K

Ukazuje se tak, že stále více obchodníků je ochotno vypustit na trh zboží, které jim sice už proudí na sklady, ale ještě nebylo oficiálně ani představeno. To se právě týká i procesoru Core i7-11700K, jehož generaci Rocket Lake-S už Intel sice prezentoval, ale konkrétní modely dosud neukázal. V takovém případě nastává ta absurdní situace, v níž si zákazníci už vesele kupují zboží, které oficiálně buď ještě neexistuje, anebo je pod ochranou informačního embarga, čili se nesmí zveřejňovat jeho testy. To ale samozřejmě platí jen pro ty, kteří embargo podepíší a ne pro samotné zákazníky, neboť ti už testy i fotografie zveřejňují, jak informuje ComputerBase

Core i7-11700K se mimochodem prodávají v dalším německém obchodu CSV, ovšem pokud jde o samotný Mindfactory, ten už aktuálně nemá žádný skladem a udává, že jich v předchozích dnech prodal na 120 kusů. A je otázka, co za tím vězí, čili zda si německé obchody opravdu dovolily prodávat nové procesory bez vědomí Intelu, na což poukazuje i server HardwareLuxx . Vypadá to skutečně tak, zvláště když víme, že Intel měl nástup Rocket Lake-S pozdržet kvůli přípravě nových mikrokódů a v takovém případě by asi těžko schválil předčasný prodej, byť by to mělo být v rámci nějaké divoké marketingové akce.