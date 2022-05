Intel představil Arctic Sound M, akcelerátory s herními GPU

Arctic Sound M jsou karty pro PCIe určené do datových center, které přichází ve dvou verzích s čipy ACM-G10 a ACM-G11. Stejné čipy Intel využívá či spíše teprve využije ve svých herních kartách Arc Alchemist , v jejichž případě tu máme jednu významnou překážku, která brání jejich vypuštění na trh, a sice nehotové ovladače. Arctic Sound M ovšem coby GPU akcelerátory nemusí potřebovat tak sofistikované ovladače, i když to bude záviset i na způsobu jejich použití, přičemž i zde může jít o (cloudové) hraní, dále o zpracování multimédií a pak o provoz AI systémů či VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Intel tak ukázal dvě karty, a sice jednak kartu s čipem ACM-G10 ve 150W designu, přičemž druhá bude mít dvě slabší GPU ACM-G11 a 75W design.

V obou případech půjde o akcelerátory pro PCIe, které samy o sobě nebudou mít žádné externí (obrazové) konektory a jak už bylo naznačeno, to neznamená, že nebudou plnit úlohu grafických karet. Jenom půjde o vzdálený hardware v serverech, který může přes síť vysílat herní streamy nebo video streamy stejně jako konkurenční akcelerátory Instinct či jiné. Počítat můžeme i se zabudovanými akcelerátory XMX pro AI.

O hardwaru samotném toho Intel moc neprozradil, jen že výkonnější verze má GPU se 32 Xe jádry, 4 Xe Media enginy a podporou ray tracingu, zatímco slabší dvoučipová verze má celkem 16 Xe jader.

Za zmínku stojí také to, že Arctic Sound M nerovná se původní Arctic Sound (Xe-HP). Mělo jít totiž o zcela jiné produkty na odlišném křemíku s jednou až čtyřmi GPU dlaždicemi. Namísto toho Intel své Xe-HP zcela zrušil a pro Arctic Sound M použil prostě jen herní GPU (Xe-HPG) a pak už ponechal jen Xe-HPC, čili známé Ponte Vecchio. A zda to znamená, že Xe-HP už neuvidíme vůbec, to se teprve ukáže, neboť po Arctic Sound měly následovat Jupiter Sound, které by mohly být nahrazeny prostě druhou generací herních Xe-HPG.