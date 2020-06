Intel představil procesory Cooper Lake: 3. generaci Xeon Scalable

3rd Gen Intel Xeon Scalable, čili procesory známé jako Cooper Lake, letos dorazily ne jako plná náhrada předchozích Cascade Lake, ale coby nové modely určené pro velké servery, vedle nichž Intel chystá ještě 10nm modely Ice Lake. Cooper Lake jsou tak stále 14nm čipy a jak uvádí oficiální materiály, montovat se budou do čtyřpaticových či osmipaticových desek, do ničeho menšího.

- klikněte pro zvětšení -

Intel mluví především o serverech určených pro provoz systémů umělé inteligence, a to díky podpoře instrukcí bfloat16. Konkrétně to tak mohou být různé enginy pro rozpoznávání obrazu či řeči, modelování řeči, doporučování čehokoliv, apod. Není tak divu, že se už dříve mluvilo o nasazení Cooper Lake jen ve velkých serverových farmách firem jako Facebook.

Dále tu máme podporu pamětí Intel Optane Persistent Memory série 200, která umožní, aby každý procesor měl k dispozici až 4,5 TB paměti. Pro ukládání dat pak Intel nabídne svá nová SSD s 3D NAND Flash, a to konkrétně i Intel SSD D7-P5500 a P5600 s TLC paměťmi. Nakonec nám pak i potvrdil, že jeho nová Stratix 10 NX FPGA přijdou v druhé polovině tohoto roku a zaměřena budou, jak jinak, rovněž na umělou inteligenci a akceleraci příslušných výpočtů díky příslušně optimalizovaným jednotkám AI Tensor Block.

Co se týče samotných procesorů Cooper Lake a jejich hlavní výbavy, ta nepřekvapí. Jde stále o 14nm čipy nabízející maximálně 28 fyzických jader a taktem do 4,3 GHz. Zde už Intel prostě nic opravdu nového nevykouzlí a my si raději počkáme na to, jaké budou nové Xeonové Ice Lake.