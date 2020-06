Intel přestane nabízet procesory Core i9-9900K ve dvanáctistěnném obalu

Ať už jde o speciální edici odemknutého procesoru Core i9 9. generace s osmi jádry, jakou ukazuje první fotografie, nebo o řadovou edici na druhé fotografii, obě využívaly a stále využívají stejný dvanáctistěnný a částečně průhledný obal, který si pak mohli zájemci vystavit na poličce a každý den se jím před usednutím k počítači pokochat.

Intel však pojal desátou generaci desktopových Core jako příležitost ke změně designu svých BOXů, v nichž distribuuje maloobchodně prodávané procesory.

Jak ukazuje třetí snímek, máme tu stále stejně dimenzované krabice, v nichž se prodávají i nižší verze procesorů Core 9. generace, ovšem vyvedené už jen v modré a bílé či světle šedé barvě. Pouze ty nejlepší modely, čilo odemknuté Core i9, se mohou chlubit velkou krabicí, kterou také z části tvoří průhledný plast, ačkoliv bychom v nich na rozdíl od nižších modelů neměli najít vedle procesoru žádný chladič, což by snad mělo platit vesměs pro všechny modely s TDP 125 W.

Mimochodem, právě BOXovaných chladičů se designová změna týká také a jde o černě eloxované hliníkové tělo a mírně přepracovaný držák rotoru s ventilátorem.

Core i9-9900K tak už nebude vedle desetijádrových Core i9 z nové generace nic výjimečného a ve skutečnosti se propadne na úroveň nových Core i7, takže je logické, že Intel už nebude chtít jej nabízet v exkluzivním obalu, který už takovému produktu nepřísluší.

Obchodníci tak mají možnost si takto balené procesory Core i9-9900K objednávat do 26. června a poslední dodávky se očekávají 10. července. To je celkem rychle přicházející změna ukrytá v nejnovějším PCN (Product Change Notification), pokud bychom ji měli srovnávat třeba se zastavením výroby samotných procesorů, kde jde obvykle o dlouhé měsíce, ale to je pochopitelné, když jde pouze o obal.

Ceny souvisejících / podobných produktů: