MSI se přetahuje s Intelem, částečně obnovilo podporu AVX-512 na Z690

Intel zablokoval AVX-512 na procesorech Alder Lake zrovna před nástupem modelů, které jsou založeny na pouze šestijádrovém čipu s jádry Golden Cove. Tím jistě řadu lidí namíchl, neboť právě v případě těchto CPU mohla být podpora AVX-512 velice zajímavá.

Nic nám samozřejmě nebrání ve využití staršího BIOSu, ale to platí pouze pro drahé desky se Z690, neboť nové modely s dalšími čipsety už přišly s aktualizovaným mikrokódem. Proč je ale podpora AVX-512 zajímavá právě na maximálně šestijádrových Alder Lake? Jednoduše proto, že tyto instrukce podporují právě jen jádra Golden Cove, čili na Alder Lake vybavených i slabšími Gracemont jsme si mohli leda vybrat, zda chceme mít aktivované instrukce, nebo samotná jádra Gracemont. Mít obojí není možné, ale tato neblahá volba by v případě procesorů jako Core i5-12400 padla, což je zřejmě i důvod, proč Intel AVX-512 zablokoval právě ještě před jejich nástupem na trh.



Nyní se dozvídáme (viz Xaver Amberger Igor's Labs ), že společnost MSI se nevzdala a částečně dokázala podporu AVX-512 obnovit, což se tak zatím týká zřejmě jen desky MEG Z690 Unify-X. Stačí si stáhnout BIOS ve verzi A22 a v něm už můžeme najet na volbu Microcode Selection a zvolit si AVX-512 Trial.

Tato možnost je zvláště důležitá pro ty, kteří dokáží AVX-512 využít, což zpravidla nejsou hráči. Jde o užitečné instrukce třeba pro 3D modelovací software, AI/ML, různé simulace, zpracování videa/audia, atd. Lze přitom sice využít starší verze BIOSů, ale pokud jde o desky s podporou DDR5, pak v jejich případě nové verze rozšiřují i kompatibilitu s paměťmi DDR5, které teprve pronikají na trh, čili je žádoucí mít aktualizovaný BIOS.

Zatím se tak dozvídáme jen o jedné desce, na níž byla podpora AVX-512 obnovena. Teoreticky by však nic nemělo bránit tomu, aby MSI či další výrobci desek to samé nabídli i u dalších modelů, potenciálně i na deskách s B660, ovšem na to vůbec nelze spoléhat. MSI se asi rozhodlo Intel zbytečně nedráždit, čili povolilo AVX-512 jen na své drahé Z690 Unify-X využívané zvláště overclockery a nyní bude sledovat, jak Intel zareaguje. Ten by ostatně v sobě mohl najít dostatek blahovolnosti k tomu, aby na taktovacích speciálech AVX-512 toleroval.



