Intel Processor N95 vybaven výhradně jádry E-Core otestován

Společnostse zbavuje názvů Celeron a Pentium , místo toho půjde obecně jen o Processor. Už se objevily nějaké zvěsti o procesorech Intel N100 a N200 , také byly ukázány benchmarky 8jádrových verzí N300 a N305 . O co ale vlastně jde? Intel chystá low-endové procesory architektury Alder Lake-N, která se bude skládat jen z úsporných jader Gracemont. Tyto procesory tedy budou mít jen jádra E-Core, ale žádné P-Core. Tím by měly být ideálními pro levné notebooky nebo tablety, kde jde o nízkou cenu a není potřebný nějak extrémní výkon. To ale nemusí nutně znamenat, že by tyto procesory byly nepoužitelně slabé, zázraky ale rozhodně nečekejme.