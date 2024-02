Intel prohrál patentový spor, v Německu tak nesmí prodávat některé procesory

R2 Semiconductor tvrdí, že Intel porušil jeden z patentů firmy, a to konkrétně ten týkající se systému regulace napětí. Intel naopak tvrdí, že společnost R2 Semicondutor je patentovým trollem. Zatímco v USA se tento spor povedlo vyřešit tím, že soudy uznaly patent jako neplatný (což Intel použil k obhajobě a tvrzení o trollování ze strany R2), v Evropě došel soud v Düsseldorfu k opačnému verdiktu. Podle něj Intel patenty porušil, což bude mít zajímavou dohru. To totiž znamená, že se v zemi nebudou smět prodávat procesory, které tuto technologii obsahují, což platí i pro zařízení s nimi (tedy např. notebooky a počítačové sestavy). Zde připomeňme, že nedávno takto kvůli patentovému sporu Apple dočasně přestal prodávat

Společnosttvrdí, žeporušil jeden z patentů firmy, a to konkrétně ten týkající se systému regulace napětí. Intel naopak tvrdí, že společnost R2 Semicondutor je patentovým trollem. Zatímco v USA se tento spor povedlo vyřešit tím, že soudy uznaly patent jako neplatný (což Intel použil k obhajobě a tvrzení o trollování ze strany R2), v Evropě došel soud v Düsseldorfu k opačnému verdiktu. Podle něj Intel patenty porušil, což bude mít zajímavou dohru. To totiž znamená, že se v zemi nebudou smět prodávat procesory, které tuto technologii obsahují, což platí i pro zařízení s nimi (tedy např. notebooky a počítačové sestavy). Zde připomeňme, že nedávno takto kvůli patentovému sporu Apple dočasně přestal prodávat hodinky Apple Watch v USA

Naštěstí pro Intel se má tato technologie nacházet zejména v procesorech, které už v některých případech patří mezi ukončené produkty. Jde tak např. o serverové procesory Xeon Scalable architektury Ice Lake, procesory Core řad Ice Lake, Tiger Lake, ale také Alder Lake. Zatímco ty předchozí sice ještě v menších množstvích najdeme na pultech obchodů, Alder Lake je Core 12. generace, což jsou stále velmi moderní procesory, které jsou k dostání naprosto běžně. Problém se netýká novějších Raptor Lake a Raptor Lake Refresh.

Intel s R2 bojuje také na britské půdě. Společnost R2 Semiconductor se k celé záležitosti vyjádřila tak, že je vývojářem duševního vlastnictví pro polovodiče stejně jako ARM nebo Rambus (zde by se slušelo připomenout, že ten bývá považován za obrovského patentového trolla), a to už přes 15 let. S Intelem prý R2 jednalo o investici, ze které těsně před uzavřením sešlo ze strany Intelu. Její duševní vlastnictví ale prý i přesto použil.