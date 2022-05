Intel prozradil, jaké desktopové Arc Alchemist vyšle na trh

Intel Arc Graphics Windows DCH Driver - BETA v30.0.101.173 tak nesou základní informace o chystaných desktopových grafikách Arc, přičemž jsou samy určeny pro mobilní Intel Arc A370M a Arc A350M, jež jako jediné jsou na trhu. My přitom víme, že si zájemci o desktopové grafiky Intelk ještě počkají, neboť ten se chystá jimi oslovit nejdříve pouze čínský trh a až později je vyšle na ostatní trhy. Navíc i zde má platit, že nejdříve nastoupí nejslabší modely, takže je nyní reálné počítat s tím, že u nás budou Alchemist na trhu někdy ke konci léta.

To už by ale na trhu měly být moderní GeForce Ada, i když to vypadá, že z hlediska výkonu a cen budou zatím představeny modely, které půjdou zcela mimo záběr všech Arc Alchemist. To znamená, že první Ada by měly být výkonnější a dražší i ve srovnání s tím nejlepším modelem generace Alchemist.

Ovladače v30.0.101.173 jsou mimochodem vhodné také pro iGPU v procesorech Alder Lake-H a P. Pokud jde o optimalizace her, na grafikách Arc by měly lépe běžet tituly Evil Dead: The Game, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt a Dolmen.

Díky výčtu grafik pak můžeme zjistit, že Intel si chystá pro desktopy následující modely:

Intel Arc A770

Intel Arc A750

Intel Arc A580

Intel Arc A380

Intel Arc A310

Půjde tak zřejmě o dva založené na čipu G11 (max. 128 EU) a tři na výkonnějším G10 (max. 512 EU). Očekává se, že Intel je bude prodávat za 150 až 350 dolarů, nicméně vzhledem k tomu, že na západní trh se nic takového ještě nechystá, jsou ceny aktuálně tím posledním, co lze řešit.

Nejdříve si počkáme na to, jak se desktopové karty předvedou v čínských testech, ale ty se ukáží asi až na konci června, možná později. Intel totiž slíbil desktopové Arc na aktuální kvartál a pokud to bude chtít dodržet ve stejném stylu jako svůj předchozí slib, pak můžeme počítat s tím, že na samotném konci června budou vypuštěny modely A380 a A310, které se budou montovat jen do hotových počítačů určených pro čínský trh.