Intel prý ruší značku Core-X, namísto toho přijdou Xeon Workstation

Procesory Intel Core s označením X, o nichž se mluví prostě jako o sérii Core-X, v podstatě nemají vlastní jednoznačnou kolonku, neboť už od dob 32nm generace Gulftown patří mezi Core i7 a později Core i9.

Intel přitom vytvořil řadu Core i9 právě kvůli tomu, aby své Core-X v rámci 7. generace (Skylake-X) odlišil od "plebsu", jenomže už o rok později mezi Core i9 zařadil právě i řadové desktopové procesory a tak už to zůstalo. Naopak Core-X se v posledních letech z nabídky Intelu vytratily, neboť ten neměl možnost, jak na 14nm procesu a příslušných architekturách konkurovat moderním Threadripperům, takže jako poslední tu máme Cascade Lake-X z roku 2019 s maximálním možným počtem 18 jader.

serverový Sapphire Rapids s HBM2e

Do toho všeho ale samozřejmě nepočítáme HEDT procesory, které Intel vytvořil z mírně upravených Xeonů, což jsou známé Xeon-W a ty známe už i jako 10nm verze. Takže to vypadá, že z Xeon-W jednoduše vznikne nová rodina procesorů Xeon Workstation a HEDT procesory Intelu se už zcela odříznou od značky Core. Nemáme to sice zaručeno, ale vzhledem k výše popsanému vývoji jde o logický krok, neboť opět je zařadit mezi Core i9 by byl nesmysl.

Intel by měl snad i na Cascade Lake-X platformy Glacier Falls navázat příští rok, a to s využitím upravených Sapphire Rapids. Není ale jasné, zda opravdu oživí původní HEDT platformu, anebo půjde jen o nástupce aktuálních Xeonů W-3300 generace Ice Lake . Jde tedy o to, zda budoucí Xeon Workstation získají vlastní patici, čipovou sadu a podobně, anebo půjde jen o trošku upravené serverové procesory.

Na druhou stranu je to v podstatě jedno a jde především o to, aby Intel měl něco k dispozici pro pracovní stanice, přičemž dle informací od Moore's Law is Dead (MLID) se Intel v tomto ohledu ještě nerozhodl. Čili možná to budou jen "přeznačené" serverové Xeony, anebo samostatná platforma s méně kanály, bez ECC či s ECC, menším počtem linek PCIe, jader, atp.

Uvidíme ostatně také vývoj u firmy AMD, která má na trhu právě i slabší Threadrippery 3000X se 4kanálovým paměťovým kontrolerem a silnější Threadrippery 3000WX na celkově dražší platformě s osmi kanály, jinou paticí i vyšším počtem linek PCIe, což lze považovat za obdoby Core-X HEDT a Xeon-W. AMD se ale do představení nových Threadripperů se Zen 3 moc nehrne a nyní už to vypadá, že pokud takové vůbec vypustí na trh, ty už asi budou mít rovnou i V-Cache (Zen 3+) a je otázka, zda se zelení budou obtěžovat se dvěma threadripperovými platformami.

