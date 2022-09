Intel Raptor Lake je tady: nová CPU představena a slibují o 41% vyšší výkon v MT

Na trhu s procesory dochází k významné generační obměně. AMD před několika týdny představilo nové Ryzeny 7000 , které v těchto okamžicích přichází do prodeje, a nyní tu máme i představení nové generace procesorů od Intelu. Procesory Core 13. generace známé také jako Raptor Lake přichází v 6 nových modelech (později se jejich počet rozšíří na 22), přičemž v zásadě jde o tři procesory, které se liší tím, zda mají nebo nemají integrovanou grafiku. Máme zde nadále architekturu, která využívá dvou druhů jader, výkonných P-Core s podporou Hyper-Threadingu a úsporných E-Core bez něj. Maximem tak budou 24jádrové procesory v konfiguraci 8+16.

Zajímavostí je podpora pamětí DDR5-5600 i starších DDR4-3200, takže procesory bude možné párovat i s deskami využívajícími i odcházející standard pamětí, který je však levnější. Ve všech případech si budou rozumět s až 128 GB RAM. V základu máme 16 linek PCIe 5.0 a další 4 linky PCIe 4.0. Na chipsetech Z690 a Z790 by mělo být umožněno snadné taktování P-Core, E-Core, integrovaného GPU i pamětí, samozřejmostí je i podpora Intel XMP 3.0. Intel Thread Director pak pomáhá operačnímu systému lépe alokovat vlákna napříč jednotlivými jádry. A aby se nezapomnělo, máme tu i Intel Killer Wi-Fi 6E. K výrobě je využit proces Intel 7.



Intel hovoří o tom, že v jednovláknových aplikacích by mělo dojít k 15% navýšení výkonu, nicméně změny architektury by se o to měly postarat jen v minimální míře. Jak je vidět na grafu, úpravy cache a paměťového systému přinesou dohromady jen cca 5% navýšení, většina nárůst výkonu v jednovláknových aplikacích bude způsobena vyššími takty. Ve vícevláknových aplikacích by ale výkon měl jít výrazněji nahoru, a to o 41 %. Podstatně větší roli zde hraje cache, velký vliv má i frekvence, nicméně za nejvíce tohoto nárůstu může počet jader. Zatímco např. i9-12900K mělo konfiguraci 8+8, i9-13900K už má konfiguraci 8+16. Rostl tedy počet úsporných jader (u nových procesorů je počet E-Core dvojnásobný proti 12. generaci), ale i to se počítá a projeví ve výsledném výkonu.

Už víme, že nové procesory si budou brát dost energie a zvýší se jim spotřeba PL2. Nesmíme však zapomínat na to, že se také zvyšuje i výkon. Intel tak tvrdí, že i9-13900K na 65W TDP bude mít stejný vícevláknový výkon jako starší i9-12900K na 241W limitu. 13900K pak na stejném 241W limitu přinese výkon o 37 % vyšší, nicméně kvůli tomu, že PL2 byla ve skutečnosti navýšena z 241 W na 253 W, může dosáhnout až 41% navýšení.

klikněte pro zvětšení



Pojďme si tedy představit nové procesory. Všechny mají odemčený násobič a budou existovat i ve verzi bez integrované GPU (přídomek "F"), které mají být o 25 USD levnější. Ty s integrovanou grafikou mají čip Intel UHD Graphics 770 a těm se nyní budeme věnovat. Vlajkovou lodí je Core i9-13900K s konfigurací 8+16, tedy 24 jádry a podporou 32 vláken. Dostává 32 MB L2 cache (navýšení ze 14 MB) a 36 MB L3 Smart Cache (navýšení z 30 MB). Základní takt E-Core je 2,2 GHz, jejich Turbo činí 4,3 GHz (bylo 2,4/3,9 GHz), u P-Core pak jsou tyto hodnoty 3,0 GHz, resp. 5,8 GHz u Turba (bylo 3,2/5,2 GHz). Jak vidíme, základní takt se o 200 MHz snižoval, naopak Turbo šlo o 400 až 600 MHz nahoru. TDP PL1 zůstává na 125 W, PL2 se zvyšuje z 241 na 253 W. Cena zůstala na 589 USD (13900KF za 564 USD).

Core i7-13700K proti 13900K ubírá E-Core (přidává však proti 12700K), má tedy konfiguraci 8+8, což znamená 16 jader a 24 vláken. L2 cache se proti 12700K zvýšila z 12 na 24 MB, L3 Smart Cache z 25 na 30 MB. I zde se snižoval základní takt o 200 MHz, u E-Core z 2,7 na 2,5 GHz a u P-Core z 3,6 na 3,4 GHz. Naopak nahoru šlo Turbo, a to z 3,8 na 4,2 GHz u E-Core a z 5,0 na 5,4 GHz u jader P-Core. TDP je nadále 125 W, nicméně PL2 se výrazně zvýšila ze 190 W na 253 W. Pokud jde o cenu, ta také zůstává na stejné hodnotě 409 USD (13700KF za 384 USD).

No a nakonec tu máme Core i5-13600K. Tentokrát jde o procesor 6+8 místo 6+4 u 12600K. Má tak 14 jader a podporu až 20 vláken. L2 cache se dostala z 9,5 na 20 MB, L3 pak z 20 na 24 MB. Úsporná jádra původně běžela na 2,8/3,6 GHz, nyní jsou na 2,6/3,9 GHz. Opět tedy platí, že se základní frekvence snižuje, zatímco Turbo zvyšuje. To platí i pro výkonná jádra P-Core, která šla z konfigurace 3,7/4,9 GHz na 3,5/5,1 GHz. Procesor si ponechává svou 125W TDP PL1, ale navyšuje PL2 ze 150 na 181 W. V tomto případě se nicméně zvyšovala cena, a to z 289 na 319 USD (13600KF je za 294 USD). V prodeji budou od 20. října.