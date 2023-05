Intel Raptor Lake Refresh údajně dosáhne až na 6,2-6,5 GHz, pokud se vůbec objeví

Společnostpřipravuje nové procesory a letos bychom se ke konci roku měli dočkat mobilních procesorů Meteor Lake s dlaždicovou strukturou. Než se tak stane, měl by se objevit také, který zamíří do desktopů. A tady se nám to opět zamotává. S Raptor Lake Refresh se počítá, neboť v desktopu by se Meteor Lake pravděpodobně neměl vůbec objevit, nicméně se v posledních dnech objevila i informace, že navzdory původním předpokladům by se tak stát mohlo. O únik informací se postaral patch linuxového driveru, kde se objevila zmínka, že Meteor Lake-S (desktopový Meteor Lake) má stejný SPI řadič jako Meteor Lake-P a že Meteor Lake-S PCI ID má být přidán do seznamu podporovaných zařízení. To by napovídalo tomu, že něco takového jako Meteor Lake-S skutečně existuje. Ono o tom, že něco takového existuje (resp. existovalo), se ví, otázkou je, zda se to také objeví v obchodech, a případně v jaké podobě (a zda má smysl to přidávat do seznamu).