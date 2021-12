Intel Raptor Lake se ukázal s 24 jádry

Raptor Lake budou následovat po dnešních Alder Lake, a to někdy v druhé polovině příštího roku a konkrétněji snad už ve třetím kvartálu. Alder Lake přitom ani zdaleka nejsou všechny na trhu, takže Intel by měl postupovat podobným tempem, jaké nasadil při přechodu z Rocket Lake na Alder Lake.

Už dříve jsme se také dozvěděli, že Raptor Lake by měly dostat více jader , ale bohužel ne těch silnějších, ale právě slabších. Namísto osmi Golden Cove by to ale měly být Raptor Cove, takže i přes nezměněný počet lze počítat s nárůstem výkonu na takt, ale to se ještě uvidí. Nyní se ale ukazuje, že zprávy o navýšení počtu malých jader skutečně nelhaly, jak ukazuje záznam testovaného procesoru RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM OC CRB od Intelu.