Intel Rocket Lake-S mají přijít v polovině března

Nové informace pocházejí od serveru HKEPC , dle nějž bychom si měli být schopni pořídit procesor Rocket Lake-S od 15. března, čili za necelý měsíc. Sám Intel dosud prozradil, že tyto procesory představí ještě během tohoto kvartálu, kvůli čemuž někteří měli za to, že půjde opravdu jen o jejich představení a že fyzicky dostupné budou až v dubnu.

Intel přitom už umožnil výrobcům desek dostat na trh nové modely s čipovými sadami Intel 500 Series, i když ty se na náš trh dostávají jen pomalu, ale není divu, když procesory, jež mají naplno využít jejich možností, tu ještě nejsou a několik týdnů ani nebudou.

Dále se od HKEPC dozvídáme, že příští modely v podobě Alder Lake-S mají být tvořeny procesem 10nm Enhanced SuperFin (ESF), čili nejnovější dostupnou iterací 10nm procesu, která by měla být už poslední, ale zrovna na toto opravdu nelze spoléhat, zvláště když bude 7nm proces opožděn. I tak je ale daný proces lepší, než jaký Intel dnes používá pro výrobu procesorů Tiger Lake. Dle serveru VideoCardz přitom Intel už sám dříve potvrdil, že Alder Lake budou vyráběny 10nm procesem ESF, čili by měla nastat ta neobvyklá situace, že desktopové procesory Intelu využijí v daný čas modernější proces než mobilní.

Opět se také píše o tom, že Intel chce procesory Alder Lake-S představit už v září, nicméně to nemá znamenat, že zanedlouho poté vstoupí na trh. Ve skutečnosti se na něm mají objevit nejdříve v prosinci, čili lze počítat s tím, že pokud tomu tak opravdu bude, z prezentace nové generace se moc podrobností nedozvíme a to podstatné už budeme do té doby dávno vědět (či tušit).



Co se týče výkonu, jaký Alder Lake-S mají nabídnout , o tom jsme se zmiňovali už včera.

Ceny souvisejících / podobných produktů: