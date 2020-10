Intel Rocket Lake-S nastoupí prý v březnu

Právě dnes jsme si v aktualitě o zpožděných serverových Ice Lake-SP připomněli procesory Rocket Lake-S a že je v jejich případě v poslední době ticho po pěšině. Jako na zavolání tu máme nové informace a především pak tu, že Rocket Lake-S máme očekávat v březnu příštího roku.

Dříve jsme měli za to, že Intel se chystá vypustit Rocket Lake-S na přelomu tohoto a nového roku a že je pravděpodobně uvede na CES 2021. Byla a stále tu je otázka, jak to Intel pojme a zda tyto procesory budou představovat celou generaci nahrazující dnešní Comet Lake-S, anebo ji jen doplní. V každém případě dnešní desky s LGA1200 a čipsety 400 Series by na Rocket Lake-S měly být připraveny, což nahrává právě té druhé možnosti, ale uvidíme.

Dnes se tak dozvídáme, že Rocket Lake-S dle jisté nezveřejněné roadmap cílí na nástup během 10. týdne příštího roku, čili v průběhu března. To ovšem znamená, že přijdou téměř celý rok po Comet Lake-S a že lze jen těžko počítat s nástupem 10nm Alder Lake-S právě ještě v roce 2021. Ale uvidíme, vyloučeno to samozřejmě není.

Rocket Lake-S budou sice stále ještě 14nm generace, ale už s pořádným závanem nových technologií v podobě procesorové architektury Cypress Cove, která poprvé po dlouhé řadě generací slibuje výrazně vyšší výkon na takt. Podstatně se změní také integrovaná GPU, která už mají být založena na architektuře Xe, i když nejspíše s omezeným počtem CU (32?).

A i když mají být tyto procesory kompatibilní se 400 Series, Intelu nic nebrání vypustit i nové čipové sady a to by také měl plánovat, takže nejspíše přijdou 500 Series. To se dalo očekávat vzhledem ke zmatkům s podporou sběrnice PCIe 4.0, kterou už řada dnešních desek má technicky podporovat, ale díky nové verzi čipsetů a novým deskám bude lepší přehled. Ostatně výrobci desek by si nové modely jistě připravili i se starými čipsety.

Co se týče samotných procesorů, ty by měly dosáhnout přinejlepším 8 jader s Hyperthreadingem při 125W TDP. Oproti Comet Lake to tak znamená o dvě jádra méně, takže bude velice zajímavé sledovat, zda se Intelu povede tento handicap vyrovnat právě pomocí vyššího IPC.

