Intel s partnery už plně vyřešil problém s DRM ve hrách pod Alder Lake

Problémy se týkaly pochopitelně jen těch procesorů Alder Lake, které mají opravdu hybridní architekturu, čili dva typy jader, což platí v desktopech pro Core i9, Core i7 a pouze dvě Core i5 (12600K a KF). V jejich případě bylo nutné u nespolupracujících her, respektive jejich digitálních ochran (DRM) prostě kompletně vypnout slabší jádra. To pochopitelně mohlo jen těžko způsobit pokles výkonu, neboť osm či šest jader s Hyperthreadingem dnes na hry obecně stačí a další jádra by stejně přišla vniveč, ale bylo to otravné řešení problému, který tu vůbec nemusel být. Dle Intelu už tu ale není.

Intel sice se svými partnery přišel s jednoduchým řešením, které se skrývá pod volbou Legacy Game Compatibility Mode v BIOSu. Pokud si ji zapneme, pak můžeme pomocí přepínače Scroll Lock na klávesnici, který se stejně už téměř nepoužívá, v okamžiku vypnout či zapnout úsporná jádra, čili nebylo třeba pro tento účel počítač vždy restartovat a lézt do nastavení BIOSu.

Intel přitom netvrdí, že nyní už budou pod Alder Lake se dvěma typy jader fungovat všechny hry a jejich DRM, ale že to platí pro všechny hry, v jejichž případě byly takové problémy odhaleny. Je tak možné, že některé tímto sítem prošly, ale v takovém případě půjde o málo známé tituly, v jejichž případě se ale bude moci stále použít funkce Legacy Game Compatibility Mode.

Intel také upozorňuje, že je třeba aktualizovat samotné hry i operační systém Windows 10 či 11 na nejnovější verzi, aby platilo výše uvedené.



Ceny souvisejících / podobných produktů: