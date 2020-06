Intel Sapphire Rapids: Xeon Scalable s DDR5 a PCIe 5.0 proti AMD Genoa

Zajímavé je, že procesory Intel Sapphire Rapids bývaly dříve označovány za 7nm čipy, které přijdou po boku Xe "Ponte Vecchio", ovšem nejnověji se o nich mluví jako o 10nm procesorech, což ostatně dává větší smysl. Intel totiž plánuje připravit celkem tři verze 10nm procesu (10, 10+ a 10++), přičemž my jsme nyní na prahu druhé verze, kterou mají přinést mobilní Tiger Lake. Právě v příštím roce by tak měl být aktuální 10nm++ proces a až pak 7nm.

Nyní tu také máme novou roadmap uniklou z Intel Russia (via Momomo_us ), která ukazuje dnes aktuální Cascade Lake a Cooper Lake (14nm) a pak i Ice Lake na platformě Whitley, které si Intel chystá spíše až na závěr tohoto roku. Půjde o první 10nm Xeony s "novou mikroarchitekturou" čili s očekávanými jádry Sunny Cove. Sapphire Rapids s platformou Eagle Stream, v jejichž případě ovšem zrovna nesedí v prvním obrázku rok 2023, by měly také nabídnout novou mikroarchitekturu, a sice dle očekávání nejspíše Willow Cove, čímž by ovšem serverové Intely byly o krok pozadu za klientskými procesory.

Je tu ale ještě jedna roadmap pojatá tak, že Sapphire Rapids budou ve skutečnosti nahrazovat dnešní Cooper Lake, které známe jako procesory, jež se uplatní pouze v těch největších serverech a orientovat se budou na výkon, zatímco celková cena za vlastnictví (total cost of ownership) bude vyšší než v případě Cascade Lake a Ice Lake. Čili právě Ice Lake by měly na trhu přežít přinejmenším dva roky a samozřejmě není vyloučeno, že během nich přijde jejich refresh.

Russian

CPX : 24C , 165-200W , 4S

ICX : 24C , >200W , 2S

ICX : 32C , 150-200W , 2S

SPR : 48C , <200W , 1-2S

SPR : 32C , >200W , 2S/4-8S

*not Max cores. — 188号 (@momomo_us) June 3, 2020

Dvojice konkurenčních platforem uvedené v perexu tak v podstatě neplatí a na základě těchto roadmap můžeme tvrdit spíše to, že proti generacím AMD Milan i Genoa půjdou v každém případě Ice Lake, a to nejdříve s Cooper Lake a později s generací Sapphire Rapids. Tu by měly poté na stejné platformě Eagle Stream vystřídat Granite Rapids uvedené jako Next Gen. A právě ty by už snad měly být 7nm, ovšem to se ještě uvidí. Zdánlivě bychom tak mohli soudit z barevného podání první roadmap, kde by světle modrá barva mohla znázorňovat vylepšený výrobní proces, jak lze určit i zpětným sledováním vývoje až k Sandy Bridge. Neodpovídá tomu však jednak barevné podání Ice Lake, ale v jejich případě jde o Tick i Tock (dle staré strategie Intelu) zároveň, čili o nový proces i architekturu. Čili tam bychom to mohli přejít, ale v případě Cascade Lake a Cooper Lake se žádný nový proces nekonal, takže spíše to budeme brát tak, že tmavě modrá prostě znázorňuje vylepšenou či novou mikroarchitekturu.

Ice Lake také už mají jako první serverové procesory Intelu podporovat rozhraní PCIe 4.0 a v případě Sapphire Rapids se očekává rovnou PCIe 5.0 a také už podpora pamětí DDR5.

