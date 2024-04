Intel se vyjádřil ke kauze nestabilních procesorů, chyba je ve výrobcích základních desek

Intel jsou poslední dobou velkým tématem. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že za problém jsou [minimálně částečně] zodpovědni výrobci základních desek, kteří výkonné procesory Core i7-13700K/14700K a Core i9-13900K/14900K ve výchozím automatickém režimu Nestabilní procesoryjsou poslední dobou velkým tématem. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že za problém jsou [minimálně částečně] zodpovědni výrobci základních desek, kteří výkonné procesory Core i7-13700K/14700K a Core i9-13900K/14900K ve výchozím automatickém režimu nenastavili na výchozí hodnoty , ale na přetaktované nad rámec oficiálních specifikací Intelu. Takový bezlimitní přetaktovaný režim by nebyl vůbec problémem, kdyby však nebyl tím výchozím aktivovaným bez dostatečně jasného upozornění. Nezodpovězenou otázkou je, nakolik toto Intelu "vadilo" a nakolik toto podporoval. Dobré výsledky v testech mu jistě nevadily a asi bychom se nedivili, kdyby i jeho oficiální benchmarky na těchto deskách byly pořízeny s využitím bezlimitních režimů.

Pokud jde o výsledný produkt, které se o nesprávný chod zasadil, tedy základní desku, její nastavení měli na starosti výrobci těchto základních desek. A ti je nastavovali na hodnoty mimo standardní specifikace, což je něco, co by asi zákazník v "defaultním" automatickém režimu moc neočekával. Intel nyní k věci vydává oficiální předběžné stanovisko a tvrdí v podstatě totéž.

Ten nyní řekl, že problém se zdá být skutečně spojen s tím, že procesory běžely na hodnotách, které nejsou standardní, tedy mimo rozsah hodnot specifikovaných Intelem. Většina problémů byla pozorována na základních overclockerských deskách, které ve výchozím nastavení deaktivují různé teplotní a napájecí ochranné procesy, které mají omezovat dlouhodobý provoz procesoru při příliš vysokém napětí a frekvenci. Výrobci základních desek tak např. mimo základní specifikace provedli následující kroky:

deaktivace Current Excursion Protection (CEP)

aktivace IccMax Unlimited bitu

deaktivace Thermal Velocity Boost (TVB) a/nebo Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB)

deaktivace C-states

využívání profilu Windows Ultimate Performance

navýšení limitu PL1 a PL2 za hodnoty doporučené Intelem

Intel dále řekl, že požaduje po výrobcích základních desek, aby uživatelům nabízeli výchozí nastavení, které bude reflektovat standardní hodnoty nastavené Intelem. Dále silně doporučuje výrobcům, aby uživatele na jakákoli nestandardní nastavení upozornili. Výsledky celého vyšetřování budou zveřejněny v průběhu května 2024.

To bychom měli výrobce základních desek a ačkoli bude spousta lidí proti, tady se dá s Intelem souhlasit. Procesory mají své specifikace a základní desky je na těchto specifikacích ve výchozím stavu neprovozovaly. To je fakt. BIOSy byly nastaveny tak, že procesory běžely na nestandardním nastavení. Co ale samotný Intel? Do jaké míry se na tom podílel? Jak velká vina padá na jeho hlavu? To je otázka, na kterou neznáme odpověď, a bude zajímavé sledovat, jak naopak výrobci základních desek budou reagovat na prohlášení Intelu. Dozvíme se, že je v tom aktivně podporoval? Je v podstatě jisté, že Intelu velmi dobré výsledky v testech asi moc nevadily a v podstatě se proti praktice začal ohrazovat až poté, co se začaly objevovat problémy se stabilitou (a neupozorňoval na problém v minulosti, o němž napovídalo i to, že redakce při testech pravidelně dostávaly hodnoty spotřeb, kterých nikdy neměly dosahovat).