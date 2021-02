Intel slíbil Resizable BAR pro procesory Tiger Lake

Především vyšlo najevo to, že Resizable Base Address Register rozhodně není úzce omezený podporou ze strany hardware a naopak může fungovat i na starších sestavách. A rozhodně jsme mohli očekávat, že bude fungovat i na nových Rocket Lake-S ovšem nyní to máme potvrzeno.





Resizable BAR je funkce, která dokáže zpřístupnit i celou paměť grafické karty procesoru, přičemž dosud byl tento přístup z hlediska kapacity značně omezený (max. 256 MB) a až firmu AMD napadlo, že by se to mohlo změnit, abychom díky tomu získali vyšší výkon. Ten se počítá většinou v procentech, ovšem i to se cení, když je takový nárůst v podstatě zdarma.

Sluší se ale také upozornit na to, že v některých případech se nárůst výkonu neukáže žádný a někdy dokonce i pár procent ztratíme, nicméně v titulech jako Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Dirt 5, The Division 2, Hitman 2 a Godfall bychom si měli polepšit.

Samotný Intel začal nabízet podporu funkce Resizable BAR pro desky s čipsetem Z490 od loňského prosince, přičemž někteří výrobci desek jako MSI a Asus slíbili, že tuto funkci nabídnou i zpětně třeba pro procesory Intel Core 8. generace, ale i tak budeme potřebovat kartu z generace GeForce RTX 3000 nebo AMD Radeon RX 6000. Je tak už vcelku složité se vyznat v tom, na čem můžeme a nemůžeme Resizable BAR rozchodit a vzhledem k diskutabilnímu přínosu tím tato funkce i ztrácí na atraktivitě. Postupem času by se z ní ale měl stát standard, o němž ani nebudeme vědět, že jej naše sestava využívá.

Nyní se dozvídáme, že Resizable BAR přichází také do výbavy nových Tiger Lake H35, přičemž už také víme, že se s touto funkcí počítá i v desktopových Rocket Lake-S. V případě mobilních Tiger Lake lze očekávat, že Resizable BAR už bude aktivována v rámci výchozího nastavení BIOSu, a to samozřejmě za předpokladu, že půjde o notebook vybavený samostatnou grafikou. Intel také uvedl , že dle svých interních testů může slibovat nárůst výkonu o 5 až 10 procent a také se dozvídáme, že OEM výrobci notebooků už dokončují nové verze BIOSů s příslušnou podporou.

