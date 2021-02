Intel: SSD na Rocket Lake je o 11 procent rychlejší než s Ryzenem 5000

Procesory Rocket Lake-S mají nastoupit na trh už za necelé tři týdny, takže není divu, že Intel už začíná vystrkovat marketingové růžky. Nyní přitom nejde o to, kdo bude mít vyšší výkon jednoho jádra či vyšší herní výkon, na což jistě také přijde řeč, ale o to, kdo rychleji pracuje s moderními SSD. V tomto případě jde o 1TB model Samsungu 980 Pro, a to v obou případech napojený přímo na PCIe linky procesoru. Rocket Lake-S totiž jako vůbec první desktopové Intely nabídnou tuto možnost, jakou AMD nabízí už delší dobu, ovšem Intel se nyní chlubí tím, že má toto rozhraní zvládnuté lépe: