Intel Tiger Lake ukazuje velice slušný nárůst výkonu

Ono "něco velkého" , co si Intel chystá na začátek září, by tak měly být právě procesory Tiger Lake, i když by se dalo uvažovat i o grafikách Xe, respektive samostatných grafikách, neboť integrované Xe jsou samozřejmě součástí Tiger Lake. A existují už známky toho, že tato generace bude velice zajímavá a dalece svým výkonem předčí i Ice Lake a doufejme, že to bude platit i o její celkové nabídce a dosahu.

V tomto případě jde o výsledky z databáze SiSoft Sandra, kde se objevil procesor Core i7-1165G7 (4C/8T) právě generace Tiger Lake s taktem 2,8 až 4,7 GHz, dále s 1,25 MB L2 cache na jádro a 12 MB L3 cache celkově.

Pro srovnání pak lze použít nejlépe Core i7-1065G7, který může běžet s TDP 15 W i 25 W a server HotHardware nám výsledky naservíroval do tabulky právě i s ohledem na TDP aktuálního Ice Lake.

Výsledky jsou zcela jasně ve prospěch nového Core i7-1165G7, na nějž starý Core i7-1065G7 nestačí ani se zvýšeným TDP, a to s často i více než polovičním rozdílem. Výsledné skóre 565 Mpix/s je pak zcela srovnatelné s osmijádrovým Ryzen 7 4700U a až Ryzen 7 4800H či dokonce 4900H jsou výrazně lepší, ovšem s tím, že jde už dle spotřeby o zcela jinou třídu.

Core i7-1165G7 by logicky měl být přímý nástupce modelu Core i7-1065G7, ovšem z těchto výsledků je obtížné je srovnávat, neboť neznáme právě nastavené TDP nového modelu a v podstatě ani nic o testovacím systému. Ostatně v této době je obecně velice obtížné srovnávat mobilní procesory právě kvůli tomu, že velice závisí na konfiguraci celého počítače, do níž nelze zasahovat tolik jako v případě desktopů. Nicméně pro generaci Tiger Lake jako takovou to zatím vypadá dobře.

