Intel si na září pro nás chystá "něco velkého"

Ve středu druhého září se dozvíme, co je ona "velká věc" s níž se chce Intel s námi podělit, ale velice pravděpodobně už to budeme vědět před tím. Intel zvolí nějaký digitální stream či prostě online formu prezentace, než aby šlo o svolání odborné veřejnosti na nějakou akci, ostatně k tomu by již poskytl alespoň základní informace a dle HotHardware také vyloženě zve na virtuální událost

My jsme bohužel pro tento rok asi přišli o všechny veletrhy, a tak nemáme žádné pevně dané body a data, během nichž bychom mohli očekávat představení novinek. Firmy si mohou kvůli tomu zvolit v podstatě jakýkoliv termín a ten ohlašovat jen krátce dopředu, i když Intel se nyní rozhodl svou prezentaci ohlásit téměř měsíc a půl předem, nejspíše aby zkusil vybudovat napětí a vzbudit dohady.

O co by tak mohlo jít? Přímo na ráně máme novou procesorovou generaci Tiger Lake, která ponese další verzi 10nm jader a také integrované grafiky Xe. Případně by to mohly být procesory Rocket Lake-S, jež ale na trhu zatím ještě opravdu nečekáme, neboť to by Intel musel nebývale brzy zaříznout předchozí generaci procesorů (Comet Lake-S). Leda by snad Rocket Lake-S posloužily jako její doplněk, ale tak zatím nepůsobí.

Na Computexu 2020 jsme také očekávali představení grafik generace Xe, a to se samostatnými čipy. Právě ty jsou dalšími kandidáty na představení během 2. září a řekl bych, že víceméně stejnou pravděpodobností jako Tiger Lake. Ovšem samotné Tiger Lake by ještě během léta opravdu měly dorazit na trh, zatímco o Xe se to samé s jistotou tvrdit nedá, představeny by ale být mohly.

Ovšem kdo tvrdí, že nutně půjde jen o představení jedné novinky? Ostatně Tiger Lake také využijí grafiku generace Xe, takže Intel by mohl zároveň (alespoň) ukázat i výkonné samostatné čipy Xe, a to pokud možno i se specifikacemi a podrobnějšími informacemi, ne jako nedávno Raja Koduri

A pokud půjde o Tiger Lake, jistě bude velkým tématem i rozhraní Thunderbolt 4 , i když to bylo nedávno zbaveno svých hlavních tajemství. Na webu se ale jistě ještě před stanoveným termínem objeví řada spekulací o tom, co si Intel chystá a těsně před druhým zářím už asi budeme mít víceméně jasno. Nezbývá než čekat.

