Intel to zkouší znovu s malými Optane: přichází P1600X

Intel se ovšem nerozhodl znovu oživit své spotřebitelské verze SSD Optane, které už z trhu zmizely. Jde o serverové produkty, které jsou určeny pro bootování, caching dat či logging a oproti někdejším spotřebitelským nabízejí výrazně vyšší kapacity. Jde o 58 a 118 GB, v nichž budou Optane SSD P1600X k dispozici, což je ovšem zcela stejná nabídka jako v případě SSD 800p-series z roku 2018. Co je tedy nového, když ne kapacita.

Pochopitelně jde o vyšší výkon, neboť starší generace byla jednak určena pro rozhraní PCIe 3.0 x2 a dosahovala tak nižší sekvenční propustnosti a rovněž byla slabší ve 4k náhodném čtení a zápisu.

Nicméně ani nová generace nevyužívá skutečně vše, co se dnes nabízí, čili propustnost rozhraní PCIe 4.0. Jsou tu již čtyři linky, ale stále PCIe 3.0, přičemž ani ty nejsou plně saturovány. Propustnost se totiž pohybuje v každém případě pod 2 GB/s a IOPS dosahují maximálně 426 tisíc. To pochopitelně není nic proti moderním SSD s 3D NAND Flash, ovšem jedna věc jsou specifikace a zcela jiná věc je reálný a dlouhodobě udržitelný výkon nehledě na to, že Optane jako obvykle excelují v latencích, které se pohybují o dva řády níže a také je tu téma výdrže a právě to je pro P1600X velice důležité.

Pokud totiž mají P1600X fungovat i jako cachovací zařízení, lze očekávat, že na ně bude probíhat zápis s vysokou intenzitou, takže jsou záruku máme ohledně této zátěže? Intel jednoduše slibuje u obou 6 DWPD, čili šest kompletních přepisů denně po dobu záruky. To znamená 635 a 1292 TB celkového zápisu a prostým výpočtem dojdeme k tomu, že jde o cca 11 tisíc celkových přepisů, což vystačí akorát na pět let záruky.

Právě takováto výdrž buněk je pro dnes běžně používané paměti 3D NAND Flash už zcela nedosažitelná a ty by mohly na SSD s tak nízkou kapacitou fungovat leda v SLC či přinejhorším MLC režimu.



Zajímavé také je, že jediná továrna, která dnes paměti 3D XPoint vyrábí , patří Micronu, ale dlouho už patřit nebude. Micron ji totiž prodává firmě Texas Instruments, což jednoduše znamená, že výroba těchto pamětí v ní ustane, samotný Micron dává od nich ruce pryč, a tak se o výrobu bude muset postarat sám Intel. Ten by měl pravděpodobně využít svou čínskou továrnu, kde vyrábí své 3D NAND Flash, od nichž zase dává pryč ruce on . Teprve ale uvidíme, jak hladce tento přerod proběhne.

Ceny souvisejících / podobných produktů: