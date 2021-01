Intel údajně odmítá zprávu o dohodě s NVIDIÍ, která měla odříznout AMD

Dle serveru PurePC tak měla existovat před rokem mezi Intelem a NVIDIÍ dohoda , dle níž by bylo možné do notebooků s grafikami GeForce RTX 2070 a lepšími montovat pouze procesory Intel. Jisté je pouze to, že notebooky s APU od AMD a výkonnými GeForce RTX 2000 opravdu nikdy na trh nepřišly a to se vysvětlovalo tím, že Renoir mají k dispozici pro propojení s kartou jen osm linek PCIe 3.0. V praxi to sice představuje velice malou výkonnostní penalizaci, ale takové bylo jediné podané a možné vysvětlení, které ale nyní těžko obstojí, pokud se potvrdí, že i Cezanne mají opět jen osm linek PCIe 3.0 pro grafiku. Tuto generaci již přitom podpořila a doporučila i samotná NVIDIA.

Bylo jasné, že tato zpráva se s největší pravděpodobností nikdy nepotvrdí, ale mohli jsme být zvědaví na to, zda vůbec přinese nějaké reakce dotyčných firem. A nyní prý skutečně přinesla, a to reakci samotného Intelu, který by logicky mohl být oním iniciátorem údajné dohody.

Problém je však ten, že na ruském serveru Overclockers se odkazovanou zprávu už nedaří nalézt, neboť pod číslem daného článku se nyní již nachází jiný. A není jasné, kde bychom měli původní vyjádření Intelu hledat, pokud někde vůbec je, ostatně twitterový účet I ntel Russia je mírně řečeno neaktualizovaný. Dle serveru HardwareTimes ale bylo vyjádření prosté a šlo o odmítnutí s tím, že Intel "ctí férové a upřímné obchodní metody".

Nyní lze očekávat spíše to, že na celé nařčení z pera polského serveru PurePC se už spíše zapomene, nicméně Intel má svou historii pošpiněnou právě neférovými praktikami namířenými proti AMD, a to zvláště v době, kdy se snažil zachytit jeho nástup daný úspěšnou procesorovou architekturou. Jde o rok 2005 a ty následující, kdy rovněž Evropská komise obvinila Intel z toho, že výrobcům počítačů nabízel slevy za to, že si budou kupovat pouze jeho procesory a rovněž jim měl platit za odložení nebo rovnou zrušení chystaných produktů s procesory AMD.

Dále měl Intel i ve výběrových řízeních nabízet i serverové procesory pod cenou, přičemž EK celou věc zhodnotila slovy, že Intel zneužíval svého dominantního postavení k tomu, aby společnost AMD vyloučil z trhu s procesory x86. Zde můžeme najít celou historii o tomto tématu, v níž zdaleka nejde jen o výše uvedený příklad. Jde o celá dvě desetiletí plná obvinění především ze zneužívání dominantního postavení na trhu.

