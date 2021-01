PurePC: dohoda Intelu a NVIDIE odřízla AMD od notebooků s výkonnými GPU

My pochopitelně předkládáme tuto zprávu pouze jako fámu, neboť ani není možné ji ověřit a pochopitelně je i vcelku zbytečné se firem Intel a NVIDIA dotazovat na pravost informací. Co ale dobře víme, je to, že v minulém roce se opravdu neobjevil žádný notebook od významného výrobce, který by byl postaven na mobilních APU generace Renoir a využíval alespoň grafickou kartu s čipem GeForce RTX 2070, natož pak ještě výkonnější.

Tomuto tématu jsme se v létě věnovali , a tak dobře víme i to, že se tehdy mluvilo o příčině v podobě nedostatečného počtu linek PCIe v procesorech Renoir. Ty jich mají pro napojení ke grafické kartě připraveno osm ve verzi PCIe 3.0 a dle spekulací právě tato skutečnost měla přimět výrobce notebooků k tomu, aby nemíchali Renoir a výkonnější grafické karty.

Dle PurePC jde pouze o kouřovou clonu, která měla skrýt onu skutečnost, a sice tajnou dohodu mezi společnostmi Intel a NVIDIA. To měl připustit jeden nejmenovaný OEM výrobce notebooků, ale který, to se nedozvíme. Předmětem dohody bylo prý prostě to, aby se výkonnější karty NVIDIE dostaly pouze do notebooků vyzbrojených procesory Intel, který tehdy nabízel ještě 14nm 10. generaci Core.

Jak ale píše i server Anandtech , i nová APU generace Cezanne mají využívat rovněž 8 linek PCIe 3.0 pro grafiku, čili by se pro ně dala použít naprosto stejná výmluva, ovšem jak jsme nedávno psali, NVIDIA bude sama pro mobilní RTX 3000 už doporučovat právě Cezanne či obecně procesory Ryzen. My zatím nemáme potvrzeno, že Cezanne budou skutečně mít jako Renoir jen 8 linek PCIe 3.0 pro grafiku, ale z nejnovějších informací to tak vypadá

Čili proč se najednou s touto výbavou hodí i pro nejvýkonnější karty, které budou navíc mnohem výkonnější než loňské Turingy? Zde se skutečně objevuje prostor i pro divoké spekulace o tom, že AMD bylo loni od výkonnějších grafik uměle a neférově odříznuto, zatímco letos s nástupem Zen 3 a přetrvávajícími problémy Intelu je situace už jiná a zavedeným pořádkům se vzpírají už i OEM výrobci. Ale jak bylo řečeno, jsou to z naší strany jen spekulace.



