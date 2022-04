Intel ukázal vlajkovou Arc A780 v běhu: až 2250 MHz při 175 W

Intel Arc Alchemist ve výkonných desktopových verzích přijdou až někdy v létě a můžeme doufat, že to bude spíše jeho samotný začátek. To bychom se mohli dozvědět ke konci května, na který je stále ještě plánován veletrh Computex 2022.

Lidé z 3DCenter si všimli krátkého úseku videa , v němž Intel prezentuje software Arc Control, přičemž jeho součástí je také přehled různých "životních" funkcí karty. Jde tu o desktopovou A780, čili nejlepší model generace Alchemist vybavený 32 Xe jádry. Dobře přitom víme, jaké takty nabídnou mobilních verze, neboť to už Intel prozradil . Je to až 1650 MHz v případě A770M právě se 32 Xe jádry.

Můžeme tak vidět, že téměř plně vytížená Arc A780 pracuje při teplotě 80 °C na taktu až 2250 MHz při spotřebě až 175 W. Pokud budeme předpokládat, že jde o TBP a ne o energii, která jde jen do samotného GPU, pak jde o hodnotu srovnatelnou s kartou GeForce RTX 3060 (170 W) a z týmu červených je nejblíže Radeon RX 6600 XT (160 W). A780 by přitom snad měla být karta, která atakuje výrazně vyšší výkonnostní pozice. Ale jak bylo řečeno, to vše platí pouze za předpokladu, že GPU Power rovná se TBP, což ale nejspíše neplatí, takže lze uvažovat spíše o hodnotě přesahující 200 W, kde už se pohybujeme v teritoriu karet jako RX 6700 XT či GeForce RTX 3070.





Takty však zřejmě plně odpovídají tomu, co mají ve svých specifikacích dva nejvýkonnější Radeony RDNA2. Modely RX 6800 XT a 6900 XT totiž také končí na 2250 MHz, i když zrovna Navi 22, proti nimž by A780 měly jít především, nabídnou i výrazně vyšší takty, a to téměř 2600 MHz.

Fyzický takt pamětí na 1093 MHz pak ukazuje na GDDR6 s propustností 17,5 Gb/s na pin, což by na 256bitovém rozhraní dělalo výsledných 560 GB/s, čili se tu Intel už pomalu přibližuje propustnosti RTX 3070 Ti (608 GB/s).

Vypadá to tedy, že pokud jde o výši pracovních taktů GPU a spotřebu, nové Arc Alchemist by mohly být zcela srovnatelné s konkurencí. Vzhledem ke své výbavě by tak karty s A780 mohly nabídnout cca 18,5 až 19 TFLOPS v FP32, což je opět mezi RTX 3070 a RTX 3070 Ti, čili někde tam lze očekávat i výsledný herní výkon a to je plně v souladu s tím, co se o nejlepších verzí Alchemist tvrdilo už dříve.



Ceny souvisejících / podobných produktů: