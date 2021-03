Intel ukořistil pro svou kampaň Justina Longa z reklamy Apple "I'm a Mac"

Dnes je takový styl reklamy už dávno jedno z největších klišé, které se ale stále používá v různých obměnách mezi lety 2006 až 2009 šlo o celkem 66 reklamních spotů, kde Justin Long hrál postavu vydávající se za počítač Mac, čili je dnes znám také jako "I'm a Mac guy". Pokud máte takhle v pátek odpoledne náladu, můžete se na všech 66 spotů podívat v následujícím videu. Zabijete tím jen necelých 39 minut.

Zajímavé je, že v roce 2017 si Justin Long zahrál také v reklamě na telefon Huawei Mate 9 , ovšem nyní jej ukořistil Intel a je vcelku zřejmé, co tím sleduje. Můžeme to brát svým způsobem jako marketingovou pomstu za to, že se společnost Apple "trhla", čili že postupně přestává využívat procesory a platformy Intelu ve prospěch svých vlastních založených na architektuře ARM. Dlužno říci, že se Applu nikdo nemůže divit vzhledem k tomu, v jakých problémech se Intel ocitl.