Intel už dodává výrobcům své Alchemist, slibuje transformaci trhu s grafikami

Zrovna dnes jsme už řešili otázku, zda se ceny grafických karet mohou brzy vrátit do normálních hodnot . Respektive zda se tam mohou dostat, neboť aktuální GeForce RTX 3000, natož pak Radeony RX 6000, se za doporučené částky ještě ani neprodávaly. Šéfové firem AMD i NVIDIA nás přitom dosud přesvědčovali o tom, že trh s grafickými kartami se jen tak neuzdraví a situace na něm by se mohla teprve začít lepšit někdy v druhé části tohoto roku. Co kdyby to ale bylo mnohem dříve?