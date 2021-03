Intel už svým zákazníkům dodal na 115 tisíc kusů Xeonů generace Ice Lake

Procesory AMD EPYC třetí generace budou na trh uvedeny příští týden, a to hned v pondělí 15. března. Platforma Ice Lake Xeon Scalable firmy Intel by ale mohla být hned v závěsu za nimi, a to na základě diskuze mezi zástupcem samotného Intelu a Ianem Cutressem z Anandtechu.