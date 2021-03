Procesory AMD EPYC budou představeny příští týden

AMD díky svým procesorům Milan dokáže ještě navýšit svůj náskok s ohledem na hrubý výpočetní výkon oproti Intelu, neboť ten se teprve chystá přijít na trh s konkurenčními Xeony Ice Lake-SP někdy v příštích měsících. Architektura Zen 3 v procesorech EPYC Milan se ukáže především díky svému navýšení výkonu na takt a z procesorů také zmizí jedna úroveň procesorových domén, a to díky zrušení čtyřjádrových CCX se samostatnou L3 cache. Stejně jako v nových Ryzenech tu už budou v rámci celých čipletů jednotné osmijádrové skupiny s rovněž jednotnou a sdílenou L3 cache.

Společnost AMD už také spustila mikrostránky věnované procesorům EPYC 3. generace, z nichž se dozvíme, že ty budou představeny v pondělí 15. března v 17:00 našeho času. Očekáváme celkem 19 nových modelů vybavených 8 až 64 procesorovými jádry, které si také vezmou svůj díl ze 7nm kapacity, kterou má AMD k dispozici u firmy TSMC. Rozlišit je budeme moci dle trojky na konci modelového označení, čili půjde třeba o EPYC 7763 vybavený 64 jádry s taktem až 3,5 GHz a 256 MB L3 cache. Nové EPYC pak obecně dosáhnou taktů až 4,1 GHz, zatímco dnešní Rome končí na 3,7 GHz a také budou k dispozici obvyklé verze P, které jsou určeny do jednopaticových systémů.

AMD samo mluví o digitální prezentaci a celosvětovém vypuštění nových EPYC na trh, což bude zahrnovat i prezentaci šéfky firmy Dr. Lisy Su, dále promluví CTO Mark Papermaster, SVP a generální manažer Forrest Norrod (Datacenter and Embedded Solutions Business Group) a SVP a generální manažer Dan McNamara (Server Business Unit). Samozřejmě pak bude k dispozici i záznam celé události.

Po EPYC Milan už budeme čekat na další generaci zvanou Genoa, která už je připravována pro 5nm výrobní proces a měla by mít až 96 jader, ale ne díky vyššímu počtu jader v čipletech, ale díky vyššímu počtu samotných čipletů na procesorovém pouzdru. Počítat také máme s 12kanálových přístupem k pamětem DDR5 a sběrnicí PCIe 5.0.

Otázka je, zda generaci Genoa bude odpovídat také příští generace desktopových Ryzenů, neboť dle uniklých materiálů by nás mohla čekat ještě jedna 7nm generace, a sice Warhol, která by prodloužila život patici AM4. Až pak by mohly přijít procesory Raphael odpovídající generaci Genoa.