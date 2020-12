Intel v posledních třech letech zdvojnásobil svou 14nm a 10nm výrobní kapacitu

Intel v posledních třech letech vskutku pilně budoval a navyšoval výrobní kapacitu, aby mohl uspokojit velice vysokou poptávku po svých produktech. To se týkalo jednak 14nm linek, jež se už dávno měly dostat na druhou kolej, ovšem opožděný a pomalý nástup 10nm technologie způsobil, že 14nm proces je stále velice aktuální a ještě nějakou dobu bude.

Intel bohužel ve svém grafu nijak nerozlišuje, jak se na zdvojnásobení výrobní kapacity podílel 14nm a jak 10nm proces. Ostatně celý graf nám říká v podstatě jen to, že kapacita 14nm a 10nm výrobních linek se za poslední tři roky zdvojnásobila. Ovšem i tak je poptávka po produktech této firmy velice vysoká a Intel má problémy především s kapacitou 10nm produkce, což bude spojeno i s výtěžností. Tomu jsme se ostatně věnovali nedávno , když přišla řeč na přepis hovoru se Susquehanna International Group.

Keyvan Esfarjani (senior vice president / general manager, Manufacturing and Operations) dále potvrdil, že investice Intelu do rozšíření výroby budou pokračovat, ale neuvedl žádné podrobnosti. Aktuálně má Intel provozy pro výrobu 10nm produktů v USA a v Izraeli, přičemž investice by se mohly týkat zvláště továren v Oregonu a v Arizoně. Esfarjani k tomu ale řekl pouze to, že vývoj 10nm procesu pokračuje "celkem dobře" a Intel má k dispozici tři velké provozy, v nichž je rozjeta 10nm výroba. Jde tak o řadu zařízení v oregonském Hillsboro, dále to je Fab 42 v arizonském Chandleru a zapomenout nesmíme na Fab 28 v Kiryat Gat, Izraeli.

Aktuálně však Intel stále chystá ještě jednu 14nm desktopovou generaci (Rocket Lake-S) a asi ještě půl roku budou aktuální i 14nm serverové procesory, než nastoupí 10nm Ice Lake-SP, jež by však Intel možná i radši přeskočil, aby mohl co nejdříve nabídnout generaci Sapphire Rapids. Ta však (možná právě kvůli opožděným Ice Lake-SP) letos svůj nástup asi nestihne.



