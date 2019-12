Intel ve vánočním stylu reaguje na fámy o problémech s vývojem Xe

Perhaps @ChrisPirillo got into the special Graphics stash of eggnog this year … #JoinTheOdyssey pic.twitter.com/U5s4buFw1o — Intel Graphics (@IntelGraphics) December 20, 2019

GPU is a a-hummin

DG1's still a-comin

The apps'll all slay

my favorite way

Welcome,

Intel Graphics Odyssey

Dle textu krátké písničky ve vánočním rytmu nám Chris Pirillo slibuje, že DG1 je na cestě a je na tom dobře. Můžeme tak čekat na to, zda se Intel neodhodlá představit své Xe už na CES 2020 na začátku ledna. Tím nemyslíme jejich celkové odhalení s brzkým uvedením na trh, ale jen předběžnou prezentaci, jakou letos předvedlo i AMD v případě procesorů Ryzen 3000. Ty také přišly až v červenci, ale ukázány byly podstatně dříve.

Mohlo by to tak být jedno z nejzajímavějších témat pro CES 2020, ostatně jde o snahu Intelu proniknout mezi výrobce grafických čipů, a to v podstatě už o třetí v jeho historii, když budeme počítat nejdříve Intel 740 a následně Larrabee.

Nicméně obecně nelze očekávat, že by Intel hned od začátku nabídl karty, které budou schopny konkurovat tomu nejlepšímu od AMD, natož pak od NVIDIE. S tím je spojeno i očekávání, že Intel může nasadit velice přívětivé ceny, ostatně bude potřebovat proniknout na zcela nový trh se samostatnými kartami s tím, že jeho integrované čipy nemají mezi hráči zrovna dobrou pověst, a to s ohledem na výkon i kvalitu ovladačů. Zkrátka a dobře se zde ocitá v kůži AMD snažícího se proniknout na trh se serverovými procesory a my velice dobře víme, jaké ceny kvůli tomu zvláště v případě první generace EPYC nasadilo.

