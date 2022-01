Intel vypustil do světa 22 dalších Alder Lake-S a ukázal 5,5GHz 12900KS

Jak dobře víme, celý nadějný vývoj procesorů Ryzen s V-Cache se smrskl jen na souboj o to, kdo bude mít o pár procent rychlejší herní CPU. Jde tu totiž jen o soupeření mezi oznámeným Ryzenem 7 5800X3D Core i9-12900KS , což je naprosto zřejmé, přičemž Intel už také ohlásil, že tento svůj procesor dá k dispozici na konci tohoto čtvrtletí, ovšem uvedl jen OEM zákazníky a ne volný trh. Zato AMD by mělo svůj 5800X3D snad vyslat do obchodů i samostatně vzhledem k tomu, že se zmínilo o jeho podpoře v rámci čipových sad řad 500 a 400, což by asi nebylo uvedeno, kdyby se tento procesor měl prodávat jen v rámci hotových sestav.

Jinak už jsme se o Core i9-12900KS nedozvěděli nic nového, takže se můžeme věnovat dalším novinkám, a sice zbylým Alder Lake-S.

- klikněte pro zvětšení -



Máme tu celkem dvě tabulky plné nových procesorů Alder Lake-S, přičemž v první tabulce nalezneme běžné modely většinou s TDP (nebo nově PBP - Processor Base Power) 65 až 46 W a v druhé máme pouze 35W modely s označením T.

Intel se totiž už chytl za nos a akceptoval ten fakt, že TDP je samo o sobě nicneříkající hodnota, když výrobci desek se stejně vždy snaží z procesorů mačkat maximum, a tak jednak TDP přejmenoval a pak už také standardně začal ve specifikacích uvádět i druhou hodnotu, čili spotřebu/výdej tepla při vysoké zátěži. Tu značí MTP (Maximum Turbo Power) a zde jsou hodnoty už mnohem rozmanitější. Dosahují totiž v případě nových procesorů 202 až 35 W, neboť ty nejslabší modely s 35W PBP ani nemají turbo, a tak ani nemohou mít zvýšenou spotřebu.

- klikněte pro zvětšení -





Máme tu tak celé spektrum procesorů od Core i9-12900 po Celeron G6900T a z hlediska specifikací tu není žádné překvapení. Veškerá nová Core i5 tak mají jen 6 jader P a žádná E, Core i3 mají 4 jádra P, Pentia pak dvě s Hyper-threadingem (HT) a Celerony dvě bez HT.

Podpora pamětí platí pro všechny naprosto stejná, čili DDR5-4800 či DDR4-3200 na dvou kanálech s maximem 128 GB a stejný je vždy i počet linek PCIe v procesoru. Takže se raději zaměříme na ceny, které se daly do poslední chvíle jen odhadovat.

Mezi nejzajímavější nové Alder Lake-S patří Core i5-12400(F) a Core i3-12100(F), i když to je samozřejmě ryze subjektivní. Nicméně trh se konečně obohacuje o moderní procesory se slušným výkonem a cenou, však takový 12400F má cenovku 167 USD, takže můžeme očekávat cca 4500 Kč v našich obchodech, možná i méně (především otázka dostupnosti), čemuž procesory Ryzen 5 5600X prodávané běžně za 7900 Kč nemohou konkurovat.

AMD pak už vůbec nemá co postavit proti novým Core i3, neboť moderní Ryzen 3 už vůbec nenabízí, čili zde už to bude segment trhu, který si Intel může celý bez odporu převzít. Ale co naplat, když AMD své omezené kapacity raději využije pro výrobu dražších procesorů, což je naprosto logické chování a nedá se tomu nic vytknout. My coby zákazníci si alespoň budeme moci pořídit moderní 4C/8T procesor za cenu pod 2500 Kč, což je oblast, kde se od konkurence dá sehnat leda starý 12nm Ryzen 3 1200 AF.

