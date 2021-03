Intel Xe-HPG DG2 na taktu 1800 MHz se ukázala v Geekbench

Intel Xe-HPG (DG2) je přitom aktuálně testována v laboratořích Intelu, jak nedávno potvrdil Raja Koduri , takže je pravděpodobné, že test v Geekbench 5 byl proveden právě tam. Zatím nemá cenu řešit dosažené skóre 7943 bodů, jako spíše to, co se dozvíme díky výpisu z daného testu.

Grafika DG2 zde byla testována na desktopovém procesoru Intel Alder Lake-S, a to v jeho plné verzi s konfigurací 16C/24T. Ten už přitom měl také slušné takty, a to 2,2 GHz v případě základní frekvence a turbo až 4,6 GHz. Systém byl pak vybaven 32 GB paměti RAM, ale nebylo přímo v jejich kolonce uvedeno, jakého typu. Nicméně u popisu základní desky máme jasně uvedeno, že jde o DDR5 (Alder Lake budou podporovat DDR5 i DDR4).

Nakonec je to grafika, jejíž model nebyl přesně uveden, ale jde o desktopovou grafiku Intel 12. generace s 512 výpočetními jednotkami, na což prostě a jednoduše sedí Xe-HPG v plné verzi s 512 EU (4096 shaderů). Ta už přitom pracovala na taktu až 1,8 GHz, což je plně srovnatelné s moderními GPU NVIDIA generace Ampere. Ale dalo by se předpokládat, že pracovní takty finálních verzí Xe-HPG budou spíše ještě vyšší.



Otázky pak přináší kapacita paměti 12,6 GB, která může být uvedena nesprávně, neboť DG2 s 512 EU mají mít spíše 16 GB paměti GDDR6, anebo pak 8 GB a pokud by šlo o 12 GB, nejspíše by to znamenalo nutnost využití užší paměťové sběrnice na rozdíl od konfigurací se 16 a 8 GB.

Zde pak máme údajné konfigurace chystaných Xe-HPG, samozřejmě neověřené:

GPU Model Počet Execution Unit Počet shaderů Paměti Sběrnice Xe-HPG 512EU DG2-512EU 512 EUs 4096 16/8 GB GDDR6 256-bit Xe-HPG 384EU DG2-384EU 384 EUs 3072 12/6 GB GDDR6 192-bit Xe-HPG 256EU DG2-384EU 256 EUs 2048 8/4 GB GDDR6 128-bit Xe-HPG 192EU DG2-384EU 192 EUs 1536 4 GB GDDR6 128-bit Xe-HPG 128EU DG2-128EU 128 EUs 1024 4 GB GDDR6 64-bit Xe-HPG 96EU DG2-128EU 86 EUs 768 4 GB GDDR6 64-bit

