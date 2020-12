Intel Xe-LP se 128 EU: nová low-endová grafika?

Intel má dle přepisu rozhovoru se Susquehanna International Group nezáviděníhodné vyhlídky do budoucna, a to především s ohledem na vývoj výrobních procesů. Mluví se o stále nedostatečné kapacitě 10nm procesu, což je ovšem špatná zpráva také pro ty, kteří s napětím očekávají nové herní grafiky známé jako Intel Xe-HPG. Ty by měly v první vlně nabídnout snad až 512 jednotek EU, což ovšem znamená, že low-endové verze by mohly mít právě i 128 EU.

Nyní se objevuje ale zřejmě stále ještě Xe-LP, soudě dle označení Intel Gen12 Desktop Graphics Controller, která má ale už 128 Execution Unit (EU). To je tak o třetinu lepší výbava oproti předchozím Xe-LP či Xe MAX, přičemž 128 EU v grafikách Intel by se dalo přirovnat ke 1024 Stream procesorům či jednotkám CUDA v grafikách AMD a NVIDIA.

Tato nová grafika by se tak mohla dle těchto základních údajů pohybovat na výkonu poněkud slabší GTX 1060 3 GB, s níž sdílela právě i kapacitu paměti, ovšem takt byl pouze 1,4 GHz. Zrovna právě pracovní takt je ale předmětem pro další vylepšování, ostatně Xe MAX je taktována až na 1650 MHz. Na 1,4GHz bude mít Xe-LP se 128 EU výkon 2,86 TFLOPS v FP32, takže do necelých 4 TFLOPS karty GTX 1060 3 GB mu ještě leccos chybí.

Intel Gen12 Desktop Graphics Controller vybavený 128 EU se zatím ukázal v testech Geekbench 5 SiSoftware Sandra , přičemž v prvním získal 99311 bodů a v druhém 82 bodů, ale tyto výsledky jsou stejně zatím nezajímavé, když nehovoříme o hotovém produktu.

Otázka je spíše ta, o co zde kráčí, a kde by se Xe-LP se 128 EU měla objevit. Těžko lze předpokládat, že by Intel takové GPU vyslal na běžný trh v rámci nové grafické karty, za to by sklidil leda posměch. Co by lepší verze OEM grafik Xe MAX by už ale uplatnění najít mohl. Nezbývá si však než počkat na další vývoj. Třeba nám Intel už konečně prozradí více o svých herních grafikách brzy na CES 2021.

