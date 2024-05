Intel Xeon 6E "Sierra Forest" se 144 jádry přinese 180 MB cache

Xeon 6, a to ve verzi Granite Rapids tvořené jen výkonnými jádry P-Core a Sierra Forest, které mají pouze úsporná jádra E-Core. V tomto případě by takové procesory měly být vhodné pro nasazení, kde je potřeba hodně jednotlivých úsporných jader, ale není až tak důležitý jejich výkon. Příkladem mohou být třeba cloudové virtuální stroje. první polovině dubna byly představeny nové serverové procesory, a to ve verzitvořené jen výkonnými jádry P-Core a, které mají pouze úsporná jádra E-Core. V tomto případě by takové procesory měly být vhodné pro nasazení, kde je potřeba hodně jednotlivých úsporných jader, ale není až tak důležitý jejich výkon. Příkladem mohou být třeba cloudové virtuální stroje.

Nyní se objevil další záznam testu tohoto procesoru v databázi benchmarku Geekbench 6.3.0. Samotný výsledek 144jádrového čipu vypadá tragicky, záleží ale na úhlu pohledu. Single-Core výsledek s hodnotou 905 bodů zní v době, kdy nejlepší desktopové procesory dosahují zhruba 3000 bodů, hodně špatně. Zde si ale musíme uvědomit, že zde máme jen úsporná jádra (navíc architekturou ne zrovna na špici) a tento procesor běžel na frekvenci pouhých 2,2 GHz. To je proti špičce v desktopu jen cca 40% frekvence, takže není ani divu, že s úspornými jádry je výsledek jen okolo 30 % nejlepších desktopových procesorů. Takže tady by se dal výsledek označit za ne až tak překvapivý.

Horší je to s Multi-Core výsledkem. Tam by se 144 jader testovaného procesoru mělo projevit rozhodně lépe než výkonem 10.236 bodů, což je na úrovni staršího 8jádra AMD Ryzen 7 5800X nebo 10jádra Intel Core i5-13400. Zda to bylo způsobeno tím, že šlo stále ještě o nějaký inženýrský vzorek, těžko soudit. Každopádně bychom čekali určitě o dost více.

Benchmark ale ukázal i jiné věci. Každé jádro má 64 kB instrukční L1 cache a 32 kB datové L1 cache. To znamená, že tu najdeme celkem skoro 14 MB L1 cache. Clustery po 8 jádrech mají 4 MB L2 cache, takže její celková kapacita činí 72 MB. L3 cache je pak sdílená a dosahuje kapacity 108 MB. L2 a L3 cache tak společně dosahují kapacity 180 MB. Připomeňme ještě, že procesory Sierra Forest by měly existovat i ve 288jádrové variantě a do prodeje se mají dostat v tomto čtvrtletí.