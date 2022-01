Intel získal pro svý bitcoinový ASIC první zákazníky

Nyní se ale dozvídáme od Fox Business to, že na burzu v New Yorku (NYSE) se chystá brzy vstoupit kryptotěžební startup GRIID, který by však měl dosáhnout tržní hodnoty kolem 3,3 miliard dolarů. A právě ten podepsal s Intelem dlouhodobou smlouvu ohledně těžebních ASIC nazvaných BMZ2, čili zřejmě půjde o některou z verzí Bonanza Mine. To tedy znamená, že Intel se skutečně pouští na nový trh a my bychom se vůbec nedivili, kdyby se rozhodl k tomu samému i v případě akcelerátorů vycházejících z grafických karet Xe, které by tak posloužily pro těžbu kryptoměn jako Ethereum (algoritmus Ethash).