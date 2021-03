Intel zkrášlil Macbook použitý ve své „protiapplovské“ reklamě

Výrobci elektroniky se snaží, aby jejich produkty vypadaly na propagačních obrázcích a videí co nejlépe. K tomu často přispívají také tenké rámečky okolo displeje. Mnohdy stačí správně zvolená tapeta nebo úhel pohledu, aby okraje vypadaly opticky menší, než ve skutečnosti jsou, Dokonce se objevují případy, kdy čínští výrobci smartphonů klamou své zákazníky, neboť své nové modely prezentují pomocí falešných renderů s tenčími rámečky. Nejspíš se ale nikdy nestalo, že by vzhled zařízení vylepšila konkurence. Ve své nejnovější reklamě tímto krokem překvapil Intel.

Youtuber René Ritchie si vzal na paškál nové video od Intelu a všiml si i jednoho nečekaného detailu. Macbook Pro, který byl použit ve spotu, se totiž v jedné věci liší od skutečného modelu, který Apple aktuálně prodává – jeho rámečky okolo displeje jsou znatelně tenčí. Skoro by se dalo říct, že Macbook Pro ve videu je bezrámečkový. A mnozí fanoušci produktů s nakousnutým jablkem tuto designovou úpravu vítají, ačkoliv kvůli ní zmizela webkamera. Teď ještě zbývá zodpovědět otázku, proč se Intel rozhodl vylepšovat v reklamě produkt, proti kterému se vlastně vymezuje.

Intel na dotaz webu The Verge potvrdil, že ve videu použil skutečný Macbook Pro. Odmítl ovšem komentovat provedené změny. Ryan Shrout z Intelu nakonec ve svém tweetu prozradil, že se jedná o chybu v postprodukci. Dle jeho slov probíhala tvorba reklamy ve spěchu, a tak filmaři neměli dostatek času. Proto údajně došlo k chybě při kompozici videa a rámečky počítače vypadají tenčí, než by měly být ve skutečnosti. „Jako ve většině reklam jsme obraz skládali, protože nahrávání obrazovek bez odrazů a oslnění je opravdu obtížné,“ uvedl Ryan Shrout. Doplnil, že při natáčení použili aktuální Macbooky Pro s procesorem Apple M1.



Ačkoliv se o reklamní kampani Intelu dost mluví, převažují negativní reakce. Youtuber René Ritchie ve svém videu také poukazuje na to, že Intel – stále ještě lídr trhu – ve svých videích uznává Apple jako svého nebezpečného rivala. A to i přesto, že firma z Cupertina má na trhu s počítači jen relativně malý podíl. A modely s vlastními procesory M1 do statistik zasáhly jen minimálně. René Ritchie trefně prohlásil, že se Intel pasuje do stejné role jako výrobce nápojů Pepsi, který své produkty v reklamních kampaních často srovnává s konkurencí. Naproti tomu dlouhodobý lídr trhu Coca-Cola nemá ve svých reklamách potřebu zmiňovat Pepsi.

Ceny souvisejících / podobných produktů: