Intel změnil specifikace A380 na 15,5Gb/s paměti, cena dosáhla téměř 600 USD

Intel ale tuto malou záhadu vyřešil, když potichu změnil specifikace svých A380 na 15,5Gb/s paměti, což se pochopitelně odrazilo i v nižší celkové propustnosti 186 GB/s z původních 192 GB/s. Otázka je, proč se Intel takto rozhodl, neboť se nedá říci, že by tu měl být problém s dosažením 16 Gb/s na dnešních GDDR6, což je spíše už výběhový typ. Možná že A380 byla zpočátku plánována se 15,5Gb/s paměťmi a specifikace prostě jen obsahovaly chybu a ve skutečnosti se nic nezměnilo.

Ostatně Arc A380 má být jen o trošku rychlejší než Radeon RX 6400 (128 GB/s) a i RX 6500 XT má výrazně pomalejší paměti (144 GB/s), ovšem těmto kartám pomáhá jejich Infinity Cache, nehledě na to, že jde celkově o dvě různé grafické architektury. Hodí se spíše srovnání s Turingem (Ampere neobsahuje tak slabé karty), a to konkrétně s GTX 1650 GDDR6, která má právě 192GB/s propustnost a mohla by nabídnout srovnatelný výkon jako A380.

Intel vedle toho ještě vyjasnil otázky kolem podpory HDMI 2.1, které jeho A380 ve skutečnosti podporuje, ovšem zda toto rozhraní konkrétní karta skutečně nabídne, to závisí až na jejím výrobci.

Arc A380 byla nejdříve nabízena jen v Číně coby součást hotových sestav dodávaný pouze obchodem JD.com, ovšem právě ve verzi od společnosti GUNNIR se dostala na JD.com už i do volného prodeje jako samostatné zboží, jenomže cena je poněkud vyšší, než oněch uváděných 1030 juanů.

Jde o 3999 juanů, čili asi 14 tisíc korun, za něž si takovou kartu může pořídit jen opravdový nadšenec, jemuž o slušný výkon za peníze vůbec nejde.