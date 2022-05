Internet Explorer končí, zbývá mu pár týdnů

Internet Explorer dostal loni 20. října ještě přibližně rok života navíc, což samozřejmě neznamená, že už jej brzy nebudeme moci spustit, ale jako obvykle jde o to, že jej Microsoft nebude nadále podporovat. Snad jen výjimečně v případě, že se objeví nějaká velká hrozba, neboť je jasné, že mnozí lidé budou IE používat dál.

Microsoft vypustil Internet Explorer do světa v roce 1995, aby jej o 20 let později nahradil novým prohlížečem Edge, čili IE půjde do důchodu po 27 letech. Sám Microsoft se tak už řadu let pochopitelně snaží o to, aby lidé přesedlali právě na Edge a sám už nemá na dalším provozování IE zájem. Tento prohlížeč je přitom stále běžnou součástí aktuálních operačních systémů, ale to by se mělo brzy také změnit. Od 15. června by tak IE měl zmizet ze všech verzí moderních Windows určených pro běžné spotřebitele.



Právě Internet Explorer přitom na začátku tisíciletí byl mezi webovými prohlížeči pro PC naprosto dominantní, ovšem pak přišly alternativy jako Firefox či Opera a následně i nemesis v podobě Chromu firmy Google. Chrome postupně převzal vládu a když ne rovnou sám, pak alespoň prostřednictvím svého enginu, který se stal základem právě i pro Operu nebo samotný Edge. Ještě v roce 2012 byly přitom prohlížeče Chrome a Internet Explorer z hlediska podílu na trhu vyrovnané, ale bylo zřejmé, že IE před sebou už nemá zářnou budoucnost, což zpečetil nástup Edge pro Windows 10.

Aktuálně už Internet Explorer nemá podíl ani půl procenta a neotřesitelnou jedničkou je Chrome. Prohlížeč Edge je však alespoň už na úrovni ostatních vysoce oblíbených prohlížečů, čili Safari a Firefox, a to s podílem necelých deset procent. To platí pro StatCounter a dle jiných průzkumů se tato čísla pochopitelně mohou lišit, nicméně vždy platí, že Chrome je vpředu a trojice Safari, Firefox a Edge soupeří o druhé místo.

Od 15. června by se přitom uživatelé měli setkat s tím, že pokud se pokusí otevřít Internet Explorer, namísto něj se jim automaticky spustí Edge, což bude provedeno v rámci aktualizace systému. Microsoft se zkrátka bude snažit o to, abychom už Internet Explorer nevyužívali, neboť se z něj stane ještě větší bezpečnostní riziko.