Inženýr z AMD odhaluje 5nm a 6nm Navi 30

Inženýr pracující v týmu Infinity Data Fabric Silicon Design měl dříve ve svém profilu uvedeny zajímavé informace, které zcela nepřekvapivě později zmizely a na samotném LinkedIn už není k dispozici ani celý profil.

Díky screenshotu se ale můžeme podívat na to, co se dozvíme o chystaných Navi 30. Pochopitelně tu existuje možnost, že jde o falešné informace, ale budeme předpokládat, že si jen někdo prostě pustil pusu na špacír více, než bylo vhodné.





Dle uvedených údajů by se měly chystat přinejmenším tři verze GPU Navi 30, a to nejvýkonnější 31, dále 32 a pak nejslabší Navi 33. Zajímavé je, že Navi 31 i 32 mají být dle těchto údajů tvořeny 5nm i 6nm čipy a Navi 33 pouze 6nm stejně jako jako AI akcelerátor MI300. Je třeba poznamenat, že o kombinaci 5nm a 6nm čipů se v případě Navi 30 nedávno spekulovalo.

Zatím ovšem není vůbec jasné, o jakou kombinaci 5nm a 6nm čipů má jít. Lze usuzovat, že pokud jsou tu použity dvě výrobní technologie, nepůjde o stejně vybavené čipy a můžeme jen hádat, co by se v nich mohlo nacházet a zda to například nebude 5nm čip s výkonnými částmi GPU (shadery, ray tracingová jádra, apod.) a 6nm čip s multimediálním enginem, I/O funkcemi a tak dále.

Vypadá to však, že AMD se tu odhodlává k důležitému kroku, zatímco od NVIDIE očekáváme, že její chystané herní grafiky i serverové akcelerátory budou ještě využívat monolity. Nedávno se totiž alespoň dva známí leakeři zmínili o tom, že právě i Hopper budou stále ještě tvořeny monolitickými čipy

