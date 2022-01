Monolity NVIDIA Hopper mají mít až necelých 1000 mm², je to reálné?

2, což ovšem v další jeho tweet poněkud zamotává s tím, že skutečná velikosti čipu bude výrazně menší než velikost pouzdra, ovšem GH100 má i tak zcela jistě být větší než GA100. V reakci na to pak další známý leaker Greymon55 potvrzuje, že GH100 bude stále monolit. Co si z toho můžeme vzít? Kopite7kimi uvádí, že GH100 má mít jeden velký čip o velikosti téměř 1000 mm, což ovšem v další jeho tweet poněkud zamotává s tím, že skutečná velikosti čipu bude výrazně menší než velikost pouzdra, ovšem GH100 má i tak zcela jistě být větší než GA100. V reakci na to pak další známý leaker Greymon55 potvrzuje, že GH100 bude stále monolit. Co si z toho můžeme vzít?

2. Nejspíše to, že Kopite7kimi by měl především vážit svá slova a jasně vysvětlit, zda mluví o čipech či o celých pouzdrech s několika čipy. Máme tu totiž něco jako Reticle Limit , čili omezení velikosti fotomasky, které je v případě aktuálních stepperů pro DUV a EUV litografii 26 x 33 mm, čili 858 mm

2 velké. TSMC se sice naučilo toto omezení obejít, ale pouze ve výrobě křemíkových interposerů , v jejichž případě je samozřejmě zapotřebí, aby byly větší, než umožňuje Reticle Limit, jinak by jejich nasazení bylo velice omezené, a to zvláště v hi-endu, pro který je technologie CoWoS určena. Pokud se ale něco zásadního v posledních měsících nezměnilo, pak pro výrobu čipů i 5nm procesem platí, že mohou být maximálně 858 mmvelké.

2 a že sám netušil, jaký ohlas bude mít jeho informace o 1000 mm2, což by ovšem rozhodně tušit měl. Nakonec si ani není jistý, jestli to mají být výhradně monolity, anebo zda budou existovat i MCM verze, což ale opět naráží na limity litografie, neboť dva tak velké čipy by se i s paměťmi HBM jen těžko vešly na dnes dostupné interposery, jak ukazuje i následující snímek od TSMC (via 2, pokud to vezmeme doslova. A na takové by se sotva vešla jen dvě samotná GPU kalibru GA100, natož pak ještě větší. Kopite7kimi také později svůj odhad opravil se slovy , že "možná jde o číslo kolem 900 mma že sám netušil, jaký ohlas bude mít jeho informace o 1000 mm, což by ovšem rozhodně tušit měl. Nakonec si ani není jistý, jestli to mají být výhradně monolity, anebo zda budou existovat i MCM verze, což ale opět naráží na limity litografie, neboť dva tak velké čipy by se i s paměťmi HBM jen těžko vešly na dnes dostupné interposery, jak ukazuje i následující snímek od TSMC (via wikichip ). A to se na tomto snímku ukazuje prototyp s interposerem, který je teprve chystán ( na rok 2023 ), přičemž pro 5nm proces mají být připraveny verze s dvojnásobkem Reticle Limit, čili 1716 mm, pokud to vezmeme doslova. A na takové by se sotva vešla jen dvě samotná GPU kalibru GA100, natož pak ještě větší.

Pokud tak oběma jmenovaným leakerům budeme věřit alespoň to, že GH100 bude monolit, který bude větší než GA100 (826 mm2), pak i v takovém případě by Hopper byl mamutí čip. Mohl by mít dle tranzistorové hustoty procesu N5 (171 M/mm2) i cca trojnásobek tranzistorů čipu GA100, jehož 54,2 miliard je už tak dost úctyhodných.

Z této twitterovské přehlídky vyplývá pouze jedna jistota, a sice že i ti nejznámější leakeři občas neví, o čem mluví a jen tak střílejí čísly od boku.



