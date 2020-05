Inženýrský vzorek Ryzenu 4000 "Vermeer" dosahuje turba 4,6 GHz

Procesory s architekturou Zen 3 mají přinést vskutku nezanedbatelný nárůst výkonu na takt a v poslední době se mluví v průměru o 20 procentech, což by znamenalo, že procesory Core zůstanou už definitivně v závěsu. Tím máme tedy na mysli Core vycházející z generace Skylake a ne budoucí procesory generace Rocket Lake-S, které na tom mohou být už jinak.

Nyní se tak objevily záznamy o inženýrských vzorcích procesorů Ryzen 4000 "Vermeer", které dosahují v případě turba taktu až 4,6 GHz. To samozřejmě není v porovnání s procesory Ryzen 3000 nic úžasného, neboť jejich nejlepší verze pracují dle specifikací až na 4,7 GHz, ale tak jednoduché to není. Viz Igor's Lab

Name: Vermeer (VMR)



Family: 19h



Models: 20h-2Fh



CPUID: 0xa20f00 OPN 1: 100-000000063-07_46/40_N



OPN 2: 100-000000063-08_46/40_Y



OPN 3: 100-000000063-23_44/38_N



Revision: A0



Cores: 8



Threads: 16 OPN 1: 100-000000059-14_46/37_Y



OPN 2: 100-000000059-15_46/37_N



Revision: A0



Cores: 16



Threads: 32

Klíčové je to, že srovnáváme inženýrské vzorky a hotové prodávané procesory a když se podíváme do minulosti, kdy jsme se bavili ještě ve stejném duchu o dnešních Ryzenech 3000 "Matisse", máme tu třeba 12jádrový inženýrský vzorek na turbu v průměru 3,6 GHz. Výsledný Ryzen 9 3900X, který dorazil cca půl roku na to, má přitom takty 3,8 až 4,6 GHz, takže to jen pro ilustraci, jak moc se mohou lišit takty inženýrských vzorků od konečných produktů.

Samozřejmě to automaticky neznamená, že procesory založené na dnešních inženýrských vzorcích Vermeer budou svými takty dalece přesahovat hranici 5 GHz, ale jde přinejmenším o silnou známku toho, že AMD s pracovními takty dokáže pohnout a dejme tomu dosažení právě 5GHz turba nevypadá nepravděpodobně. Společně s vyšším IPC by to pak znamenalo, že takový procesor by mohl nabídnout výkon Ryzenu 3000 na pomyslném taktu 6 GHz.

Výše uvedené informace také obsahují údaje o počtu jader, takže dle toho se můžeme těšit na 16C/32T modely, což se ale dalo automaticky očekávat. Další výrazné navyšování počtu jader mezi desktopovými procesory by ostatně potěšilo jen opravdu málokoho a troufám si říci, že drtivá většina zákazníků bude preferovat z hlediska počtu jader to samé, co nabízí Ryzeny 3000 a ocení právě spíše vyšší takty a vyšší výkon na takt.

Nakonec ještě můžeme vyčíst to, že mezi inženýrskými vzorky jsou i takové, které nabízejí základní frekvenci 4 GHz a to už je úroveň, které nedosahují ani hotové Ryzeny 3000 a nejblíže k tomu má svým taktem 3,9 GHz model Ryzen 7 3800X.

Vermeer se nám tak rýsuje jako potenciálně velice zajímavá generace.

Ceny souvisejících / podobných produktů: